Artturi Lehkonen teki sen taas! Colorado Stanley Cupin finaaleihin suomalaisen ratkaisulla

Lehkosesta on tulossa isojen maalien erikoismies, sillä hän iski myös vuosi sitten Montreal Canadiensin Stanley Cupin finaaleihin. Tuolloin Lehkonen ratkaisi ottelun, kun jatkoerää oli pelattu vain minuuttia ja 39 sekuntia.

Lehkosesta tuli samalla historian toinen pelaaja, joka on vienyt jatkoerämaalilla joukkueensa Stanley Cupin finaaleihin kahdesti. Aiemmin tässä onnistui Gordie Drillon vuosina 1938 ja 1939.

Illan sankari oli Lehkonen, joka syötti myös Cale Makarin lavasta lähteneen pelin avausosuman. Pisteet 1+2 saalistanut Lehkonen on viimeistellyt tänä keväänä NHL:n pudotuspeleissä pisteet 6+5=11.

Finaalipaikka on Avalanchelle ensimmäinen sitten vuoden 2001, jolloin se juhli mestaruutta New Jerseyn kustannuksella. Tänä keväänä Colorado kohtaa finaaleisa New York Rangersin tai Tampa Bay Lightningin.