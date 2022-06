Aleksandr Ovetshkinin ja voimistelutähden yhteiskuva vihastutti – syynä on Putinin nuorisojärjestö, joka käyttää urheilua avoimesti hyväkseen

Venäjän suosituimpiin urheilijoihin kuuluvan Aleksandr Ovetshkinin näkemystä meneillään olevaan Ukrainan sotaan on arvuuteltu siitä saakka, kun Venäjä hyökkäsi naapurimaahansa 24. helmikuuta.

Presidentti Vladimir Putinia useissa eri yhteyksissä uransa aikana tukenut NHL:n supertähti on pysynyt hiljaa. Ainoa poikkeus on ollut maaliskuussa järjestetty lehdistötilaisuus Ovetshkinin kipparoiman Washington Capitalsin harjoitusten jälkeen.

Pressitilaisuuden jälkeen jääkiekkotähti on viettänyt sosiaalisen median kanavillaan hiljaiseloa ja vältellyt vastaamasta poliittisiin kysymyksiin.

– Voitonriemulla ei ole rajoja, ystävät, sillä tässä on yksi harvoista urheilijoista, jotka kuuluvat mielestäni kovimpiin legendoihin, Nagornyi kirjoitti julkaisuunsa.

Telinevoimistelija Nikita Nagornyi saavutti Tokion olympialaisissa 2021 joukkuekilpailun kultaa ja kaksi henkilökohtaista pronssia. Hän on johtanut nuorisojärjestö Junarmijaa vuodesta 2020.

Nagornyi on paitsi telinevoimistelun olympiavoittaja myös Venäjän hallinnon luoman patrioottisen nuorisojärjestön Junarmijan päällikkö.

Järjestön omien kotivujen (siirryt toiseen palveluun) mukaan sen tehtävä on "kasvattaa kansalaisia ja patriootteja". Järjestö ilmoittaa kehittävänsä lasten ja nuorten henkisiä arvoja, sosiaalisuutta, urheilullisuutta ja älykkyyttä.

Junarmijalla on sivujensa mukaan noin miljoona jäsentä ja 85 osastoa. Järjestö toimiii vallanpitäjien edun nimissä ja on osoittanut näkyvästi tukeaan muun muassa Venäjän hyökkäykselle Ukrainaan.

– Junarmijan johdossa on kolme urheilijaa, joilla on dopingmenneisyys. He opettavat koululaisille "moraalia ja rehellisyyttä", urheilusivusto Sports.ru (siirryt toiseen palveluun) otsikoi juttunsa vuonna 2020.