Suek: Kamppailulajien häirintätapauksia ei voi sivuuttaa ilmoittamiseen liittyvän viikon määräajan perusteella

Viime päivinä on käynyt ilmi, että kamppailulajien yhteinen kurinpitovaliokunta on jättänyt tutkimatta useita häirintätapauksia. Kurinpitovalikunnasta syyksi on sanottu, että sääntöjen mukaan yksityishenkilön tekemä ilmoitus on toimitettava viikon kuluessa rikkomuksesta tai siitä, kun se on tullut ilmi.