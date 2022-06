Tässä on Helmareiden joukkue jalkapallon EM-kisoihin

– Pelaajat on valittu joukkueeseen heidän kokemuksensa ja esityksiensä perusteella sekä maa- että seurajoukkueissa. On tärkeää, että meillä on monikäyttöisiä pelaajia, jotka pystyvät pelaamaan useilla pelipaikoilla. Lopulliset valinnat on tehty yhdessä valmennusjohdon kanssa. Tuo prosessi on ollut totta kai vaikea, mutta myös vääjäämätön osa huippu-urheilua, päävalmentaja Anna Signeul kertoo tiedotteessa.