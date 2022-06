Saudirahoitteinen kohukiertue käynnistyi ja golfin valtapeli sai rajun käänteen – Matilda Castren: "On surullista, mistä rahat tulevat"

Kiistanalainen golfin LIV-kiertue lyötin käyntiin Lontoon Centurion Clubilla torstaina. Saudiarabialaisten sijoittajien rahoilla perustettu kiertue yrittää vallata jalansijaa PGA-kiertueen rinnalla ja on syytänyt järkyttäviä rahasummia mainoskasvoiksi hankkimilleen pelaajille.

Palkkio ylittää roimasti Johnsonin PGA-kiertueen uratienestit, jotka ovat 73,4 miljoonaa dollaria. Hän on kiertueen rahalistan kaikkien aikojen kolmannella sijalla.

Toisaalta loikkaaminen LIV-kiertueelle syö pelaajilta heidän sponsorisopimuksiaan. Esimerkiksi Johnsonin siirtyminen sai yhden hänen suurimmista sponsoreistaan, Royal Bank of Canadan, lopettamaan kaiken yhteystyön hänen kanssaan.

Greg Normanin LIV-golfkiertueella on saudirahoittajien vuoksi lähes pohjaton pääoma taustallaan.

Kuusinkertainen major-voittaja Mickelson päätyi alkuvuodesta otsikoihin, kun hän kuvaili saudeja pelottaviksi ja murhanhimoisiksi. Mickelson kertoi tiedostavansa heidän olevan vastuussa Washington Postin toimittaja Jamalin Khashoggin murhasta ja lukuisista muista ihmisoikeusrikkomuksista, mutta on siitä huolimatta valmis osallistumaan kiertueelle.

Jatkossa ei enää asiaa PGA-tourille

– Nämä pelaajat ovat tehneet valintansa omista taloudellisista syistään. He eivät voi vaatia samoja PGA:n jäsenetuja, mahdollisuuksia ja näkyvyyttä kuin te. Sellainen odotus olisi epäkunnioittavaa teitä, fanejamme ja kumppaneitamme kohtaan, Monahan sanoi.

Uusi LIV-kiertue on puolestaan takavuosien pelaajalegendan Greg Normanin käsialaa. Kiertueen taustalla olevat saudiarabialaiset rahoittajat ovat taanneet sarjalle mittavan 370 miljoonan alkupääoman .

LIV-kiertueen avausturnauksen palkintopotti onkin golfhistorian suurin, 25 miljoonaa dollaria eli vajaat 23,5 miljoonaa euroa. Vastaavasti Yhdysvaltain PGA-kiertueen historian kalleimmassa kilpailussa on ollut jaossa 18 miljoonaa euroa palkintorahaa ja paljon enemmän pelaajia jakamassa kyseistä summaa.

– PGA:n tämänpäiväinen ilmoitus on kostonhimoinen ja syventää kuilua kiertueen ja sen jäsenten välillä, LIV kertoi tiedotteessaan.

Lisää vettä LIV-kiertueen kohumyllyyn on lisännyt, että Yhdysvaltojen neljästä kilpailusta kaksi pelataan Donald Trumpin omistamilla kentillä Miamissa ja New Jerseyssä.

PGA:n sulkupäätös ei ulotu golfin arvoturnauksiin, sillä niillä on omat järjestäjätahonsa. Yhdysvaltain golfliitto antoi tiistaina LIV-pelaajille luvan osallistua ensi viikolla järjestettävään US Openin major-turnaukseen.

Naistähdet poissa

Saudi-Arabian motiivi rahallisten panostusten taustalla on läpinäkyvä: maa haluaa urheilun avulla kääntää huomion pois ihmisoikeusrikkomuksistaan. Suomen golftähti Matilda Castrenin mukaan kiertueelle osallistuminen on urheilijoille moraalisesti todella rankka valinta.

– On surullista, mistä rahat turnauksen taustalle tulevat. Jokainen urheilija tekee omat valintansa sen perusteella, mikä on parasta omalle uralle, perheelle ja hyvinvoinnille, Castren kommentoi Yle Urheilulle.

– Henkilökohtainen mielipiteeni on, ettei tätä sarjaa todellakaan kaivata. Maailma on pullollaan hyviä kilpailuja, ja rahaa on jaossa kentällä paljon. En pysty käsittämään, kuka tarvitsisi näin paljon rahaa, Ilonen sanoi.