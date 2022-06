Supertähtiä sivuun Jukolasta – kansainvälinen kilpailuruuhka avaa menestysmahdollisuuden suomalaisille

Jukolan ja Venlojen viestien voittajajoukkueet ja ankkurit 2010–2021

Jukolan viesti

2010 Hyvinkää, Halden SK, NOR, Olav Lundanes

2011 Virolahti, Halden SK, NOR, Olav Lundanes

2012 Vantaa, Kalevan Rasti, Joensuu, Fabian Hertner

2013 Jämsä Kalevan Rasti, Joensuu, Thierry Guergiou

2014 Kuopio, Kalevan Rasti, Joensuu, Thierry Guergiou

2015 Paimio, Kristiansand OK, NOR Daniel Hubmann

2016 Lappeenranta, Koovee, Tampere, Daniel Hubmann

2017 Joensuu, IFK Göteborg, SWE, Eskil Kinneberg

2018 Hollola, Koovee, Tampere, Daniel Hubmann

2019 Kangasala, Stora Tuna OK, SWE, Emil Svensk

2021 Rovaniemi, Stora Tuna OK, SWE, Emil Svensk

Venlojen viesti

2010 Hyvinkää, Tampereen Pyrintö, Anni-Maija Fincke

2011 Virolahti, Domnarvets GoIF, SWE, Lena Eliasson

2012 Vantaa, Halden SK, NOR, Anne Hausken Nordberg

2013 Jämsä, OK Pan Århus, DEN, Emma Klingenberg

2014 Kuopio, OK Pan Århus, DEN, Ida Bobach

2015 Paimio, Domnarvets GoIF, SWE, Emma Johansson

2016 Lappeenranta, Halden SK, NOR, Mari Fasting

2017 Joensuu, Alfta ÖSA OK, SWE, Natalia Gemperle

2018 Hollola, Stora Tuna OK, SWE, Tove Alexandersson

2019 Kangasala, Fredrikstad SK, NOR, Kamilla Olaussen

2021 Rovaniemi, Alfa Ösa OK, SWE, Natalia Gemperle