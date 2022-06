Lewis Hamiltonin ikävän ongelman syyt muodostavat ison uhan formula ykkösille – asiantuntija puhuu jopa turvallisuusriskistä

Mihin kisa ratkesi?

24-vuotias Leclerc on kunnostautunut tällä kaudella erinomaisena aika-ajokuskina, sillä lauantain paalu oli hänelle jo kauden kuudes ja uran 15:s. Leclercin yhden kierroksen vauhdista kertoo se, hän meni tuoreimmalla huippuvedollaan Ferrarin kaikkien aikojen paalupaikkatilastossa jaetulle kolmannelle tilalle. Edellä ovat ainoastaan Michael Schumacher (58) ja Niki Lauda (23).

Paalupaikkojen määrään nähden Leclercillä on kuitenkin yllättävän vähän voittoja, neljä. Toisaalta viime kisoissa monacolaisella on ollut paljon epäonnea.

– Molemmat autot olivat tasavertaisen nopeita. He saivat kuljettajien sarjassa kaksoisjohdon ja jopa 80 pisteen johdon valmistajien sarjassa. Se on merkittävä tappio Ferrarille, vaikka kautta on vielä paljon ajamatta, Mildh muistutti.