Tiia Hurme on huippuosaaja NHL:n suomalaistähtien taustalla – taitoluisteluvalmentaja virittää kiekkoilijoiden luistelun huippuunsa

Taitoluisteluvalmentaja Tiia Hurme taikoo jääkiekkoilijoiden luistelusta taloudellista ja kevyttä. Kilpataitoluistelutaustainen Hurme on kuuden vuoden ajan tehnyt yhteistyötä kiekkovaikuttaja Ismo Lehkosen kanssa valmentaen kiekkotähtiä ja nuoria lätkäpelureita jahtaamaan unelmiaan.

– Maailmalla on hyvinkin suosittua, että lajin huiput käyvät nimenomaan taitoluisteluvalmentajan kanssa läpi teränkäyttöä ja painonsiirtoa. Kun luistelu on kunnossa, niin silloin ei väsy ja kentällä saa enemmän aikaa seurata peliä ja miettiä ratkaisuja. Taloudellinen luistelu tuo valtavan edun – kun liuku on hallussa, niin voimaa ei tarvita niinkään, opastaa Hurme.