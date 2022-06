Devon Allenilla, 27, on mieletön tavoite – aikoo rikkoa pika-aitojen maailmanennätyksen, juhlia MM-kultaa ja voittaa sitten Super Bowlin

Mukavuusalueen ulkopuolelle

Jenkkifutisvammoista kohti olympiaunelmaa

Amerikkalainen jalkapallo on rankka laji. Pelipaikaltaan Allen on ulompi laitahyökkääjaä wide receiver, jonka pääasiallisena tehtävänä on kiihdyttää täyttä vauhtia kohti vastustajan maalia ja napata pelinrakentajan heittämä pallo kiinni.

Kiinnioton jälkeen laitahyökkääjän edessä on puolustuksen pelaajia, jotka taklaavat hyökkääjää niin kovaa kuin vain ikinä pystyvät. Sanomattakin on selvää, että loukkaantumisia tapahtuu – ja paljon.

Pettymys Tokiossa ja paluu jenkkifutikseen

– Minulla on nyt mahdollisuudet pelata hyvää jalkapalloa ja auttaa joukkuettani voittamaan. Siitä on aikaa, kun olen viimeksi pelannut. Toivon, että kaikki palaa mieleen vähän kuin pyörällä ajaminen.

Kahden eri lajin harjoittelu muistuttaa toisiaan

Allenin kilparadalta saavuttamasta nopeudesta, räjähtävyydestä ja ponnistusvoimasta on hyötyä amerikkalaisessa jalkapallossa. Kahden täysin erilaisen lajin harjoittelu on Allenin mielestä lopulta varsin samanlaista.

Allenilla on kotikenttäetu Eugenessa

Amerikkalaisen jalkapallon kausi on lyhyt, pudotuspeleineen vain viisi kuukautta. NFL potkaistaan käyntiin 8. syyskuuta 2022 ja loppuottelu Super Bowl on edessä 12. helmikuuta 2023.

– Tiedän, ettei tämä ole helppo tie ja on vaikeaa olla eliittitasoa kaikessa. NFL on kuitenkin jotain, mistä olen haaveillut koko ikäni ja Super Bowliin meneminen on tietysti sen urheilulajin huippu. Olen yksi maailman nopeimmista miehistä, joten minun on pystyttävä näyttämään se myös kentällä.