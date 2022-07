Alle 3 000 asukkaan Lappajärveltä on ponnistanut suomalaisille tuttuja huippu-urheilijoita moninkertaisesti muihin vastaavan kokoisiin suomalaiskuntiin verrattuna. On pesäpalloilijoita, yleisurheilijoita ja liuta menestyneitä painijoita, heistä kenties tunnetuimpana Petra Olli.

Kunnasta on kuitenkin ponnistanut maailmalle Emmi Alanen, yksi Suomen naisten A-maajoukkueen kokeneimmista pelaajista.

Vaikka Lappajärvellä voi harrastaa monenlaista, jalkapalloa Alaset pelasivat naapurikunnassa Evijärvellä. Kun pikkuveli vietiin harjoituksiin, ilmoitti sisko että seuraavan kerran hänenkin on päästävä mukaan.

– Minun oli pakko soittaa ja kysyä, voiko sinne tuoda tyttöä. He sanoivat heti, että ilman muuta, tänne vain, isä muistelee.

– Jokaista pihapeliä on pelattu ja taisteltu. Välillä on tultu itku silmässä kotiin, mutta se on varmasti kasvattanut ja opettanut meistä jokaista.