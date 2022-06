Peloton Artturi Lehkonen teki kuluneesta jääkiekkokliseestä vahvuutensa – videot paljastavat, miksi hän on kultakimpale NHL-seuralleen

NHL elää tähtikultista. Pohjois-Amerikan ja maailman suurin jääkiekkoliiga on ennen muuta viihdeteollisuutta.

Suoritus on millä tahansa mittarilla käsittämätön. Edellisen kerran sama pelaaja on onnistunut samassa tempussa vuosina 1938–39, kun Gordie Drillon ratkaisi finaalipaikan Torontolle.

On selvää, että tällaisilla hetkillä laineet lyövät korkealle. Lehkosen nimi vilkkui joka puolella ja turkulaispelaajan nousua eturiviin hämmästeltiin siellä täällä.

Kuva: NHLI via Getty Images

Ei Lehkonen kuluvana keväänä erityistä läpimurtoa ole NHL:ssä tehnyt sen enempää kuin vuosi sittenkään. Toki jääkiekko on viime kädessä maalintekopeli, mutta Lehkosen suuruus pelaajana on ymmärretty etenkin Montrealissa jo kauan.

Ennen kuin syventyy siihen, miten Artturi Lehkonen on uransa varrella kovissa paikoissa suorittanut puhtaasti numerotuloksen kautta, on muodostettava laajempi kuva tämän sielunmaisemasta pelaajana. Etenkin NHL:ssä Lehkosen nauttima suuri arvostus rakentuu aivan muiden kuin ratkaisumaalien ympärille.

Nämä asiat tekevät Artturi Lehkosesta poikkeuksellisen hyvän pelaajan

Lehkosen setä Timo Lehkonen tuntee veljenpoikansa luonnollisesti hyvin. Timo Lehkonen on entinen huippumaalivahti, joka valittiin SM-liigan parhaaksi maalivahdiksi kaudella 1992–93. Sittemmin Lehkonen oli apuvalmentajana voittamassa Jukka Jalosen kanssa Suomen mestaruutta (2006) sekä olympiaprossia.

– "Arsi" on niin pirun tunnollinen. Jos on aina ensimmäisenä hyökkääjänä omissa, se on hieman pois hyökkäämisestä. Joskus Artturilla olisi voinut olla enemmänkin itsekkyyttä, Lehkonen sanoo.