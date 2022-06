Huuhkajien puolustus vuotaa nyt pahasti – asiantuntijat uskovat suunnan olevan silti oikea: "Pelaajat täytyy saada toimimaan paremmin yhdessä"

1) Puolustuksen ongelmat jatkuivat

– Iso kuva on se, että nyt nähdyt pelit ovat tavallaan erilaista jalkapalloa kuin Markku Kanervan aikana on totuttu näkemään. Molemmissa päissä tapahtuu enemmän, Nuutinen sanoo.

– Tuollaisessa toppareiden ja maalivahtien yhteistoiminnassa Suomi on ollut aikaisemmin hyvä ja onnistunut syömään maaliodottamaa peitoilla ja blokeilla siten, että maalista ikään kuin naulataan osa kiinni, Nuutinen kuvailee.

– Asia vaatii organisointia, mutta myös pelaajien välistä synergiaa. He tarvitsevat yhteisiä kokemuksia, jotta voivat löytää vuorovaikutuksen keskenään.

Kuva: EPA-EFE/All Over Press

Viime syksynä Huuhkajissa lopettaneet Paulus Arajuuri ja Joona Toivio muodostivat vuosikausia maajoukkueen toppariparin. Otteluruuhkan ja loukkaantumisten vuoksi Suomi käytti kesäkuun neljässä pelissä peräti kuutta eri topparia, jotka eivät kaikki olleet pelanneet aiemmin yhdessä. Silläkin on entisen Huuhkaja-topparin Markus Halstin mukaan merkityksensä.

– Totta kai se asia on nostettava esiin. Jos otetaan esimerkiksi Tenho, niin ei siihen ole helppoa tulla sisään, kun vierellä on uusia pelaajia ja ylipäänsä Huuhkajat on prosessissa, missä puhutaan aktiivisemmasta pelistä.