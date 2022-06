Näihin asioihin NHL:n mestaruus ratkeaa – "Rantasen täytyy olla iso pelaaja"

Kuva: NHLI via Getty Images

Mikko Rantanen on valmiina Stanley Cupin loppuotteluihin.

Yle Urheilijan asiantuntija Ismo Lehkonen perkaa NHL-finaalien kuumimmat taisteluparit. Mikko Rantanen on ratkaisevassa roolissa mestaruuden kannalta.

Kaikki Stanley Cup -finaalit nähdään suorina lähetyksinä Ylen kanavilla. Ensimmäinen finaali torstaiaamuna klo 03.05 TV2:ssa ja Yle Areenassa. Katso finaalien aikataulu täältä.

DENVER. Coloradon Mikko Rantanen ja Artturi Lehkonen aloittavat aikaisin torstaiaamuna taistelun Stanley Cupin loppuottelusarjassa. Vastassa on kaksi edellistä mestaruutta voittanut Tampa Bay.

Yle Urheilijan asiantuntija Ismo Lehkonen luo oman katseensa alkavaan finaalisarjaan kolmen teeman kautta. Lehkonen kertoo, missä kummankin joukkueen mestaruussaumat piilevät, ja mikä rooli suomalaispelaajilla on.

Miksi Colorado voittaa?

Hyvä hyökkäyspelaaminen lähtee nopeasta puolustamisesta, jolla otetaan Tampalta kaikki aika ja tila pois. Siitä hyökkäämiseen kääntäminen on Coloradon etu.

Nathan MacKinnon voittaa Steven Stamkosin ketjun, tämä ei ole salaisuus. Darcy Kuemper kääntää herkullisen haasteen maalivahtipelissä edukseen ja selättää Andrei Vasilevskin.

Miksi Tampa Bay voittaa?

Kiekollisesta pelistä on kaikki kiinni. Jos Tampan kiekollisen pelin huolellisuus on hyvää ja rytmittäminen kunnossa, se pääsee kiinni pelinsä vahvuuksiin.

Jos Tampa Bay voittaa, Stamkos on selättänyt MacKinnonin. Pohjois-Amerikassa paljon puhutaan kärkipelaajien taistosta, myös tässä se on isossa osassa. Vasilevski on voittanut Darcy Kuemperin.

Mitä odottaa suomalaisilta?

Rantasen täytyy olla iso pelaaja, siitä ei ole kahta sanaa. Hän tunnistaa haasteen ja haluaa vastata siihen. Hän nimenomaan haluaa tehdä eron.

Lehkonen käy omaa taistoaan kärjen takana Tampan kakkoskorin pelaajia vastaan. Lehkosen ja Coloradon taustapelaajien on päihitettävä Tampan vastaavat.

Artturi Lehkonen on summannut 14 pudotuspeliottelusta tehot 6+5=11. Kuva: NHLI via Getty Images

Lapsuudenkaverit

Seurajääkiekkoilun himoituin pokaali on tullut Suomeen pelaamalla viimeksi viisi vuotta sitten. Tuolloin Olli Määttä juhli mestaruutta Pittsburghin riveissä.

Nyt toisensa lapsesta asti tunteneet turkulaiset pyrkivät tuomaan pokaalin taas Suomeen.

– Ei ole ihan tavallista päästä pelaamaan Stanley Cupista lapsuuden kaverin kanssa. Kyllähän se hyvältä tuntuu, Montrealista kesken kauden Coloradoon kaupattu Lehkonen virkkoi finaalisarjan mediapäivässä Yle Urheilulle.

Suomalaiskaksikko suhtautuu alkavaan sarjaan ja yhteisiin tavoitteisiin kovalla palolla. Lehkonen oli häviämässä loppuottelusarjaa Montrealin kanssa juuri Tampalle vuosi sitten, mikä jätti pelaajalle valtavan nälän. Nyt yhdeksi kevään sensaatiopelaajista noussut Lehkonen haluaa revanssin.

– Ei sitä finaalitappiosta syntyvää tunnetta voi oikein kuvailla. Kun taistelee koko vuoden yhdestä pokaalista ja jää maaliviivalla lyhyeksi, se on aika raaka tunne. Toivottavasti nyt menemme loppuun asti.

Coloradoa on veikkailtu viime vuosina mestarikandidaatiksi, mutta se on taipunut kolme kertaa peräkkäin pudotuspelien toisella kierroksella. Siitä kumpuaa Mikko Rantasen ja Coloradon muun kokeneemman ydinryhmän määrätietoisuus.

Kun Avalanche kaatoi St. Louisin tällä kertaa toisella kierroksella, vertauskuvallisen huokauksen saattoi aistia.

– Olihan se helpotus, ei sitä voi kiistää. Tuntui hyvältä mennä yli siitä vaiheesta. Mutta emme jääneet sitäkään maistelemaan. Nälkä kasvoi heti. Tässä on hommat aivan kesken, Rantanen linjasi.

Mikko Rantasen saldo pudotuspeleistä on 5+12=17. Kuva: Getty Images

Rantasella on selkeä näkemys siitä, mikä on nyt toisin kuin pettymyksen keväinä.

– Lyhyt muisti. Emme jää juhlimaan voittoja liikaa tai masennu liiaksi tappioista. Meillä on heti seuraava peli mielessä ja se on minusta pudotuspeleissä tärkeää.

Colorado pääsee loppuottelusarjaan hyvin levänneenä ja kaikilta osin hieman kevyemmän polun kautta. Sekä Nashvillen että Edmontonin se voitti suoraan neljässä pelissä. Yhteensä se pelasi kolmella kierroksella vain 14 ottelua, Tampakin toisaalta vain 16.

– On se iso etu, koska kaikilla on tässä vaiheessa kolhuja ja vaivoja. Jätkät saavat parannella niitä, kun saadaan muutamia ylimääräisiä vapaapäiviä. Mielestäni tämä on meille etu, Rantanen uskoi.

Colorado joutunee sarjaan ilman loistavaa kautta pelannutta kakkossentteriään Nazem Kadria, kun taas Tampa Bay on saamassa takaisin sairastuvalta supertähti Brayden Pointin. Peluutus on yksi mielenkiintoinen teema.

Rantanen ei halua lähteä muuttamaan vastustajan vuoksi liikaa.

– Heillä on laadukas ja syvä joukkue, mutta meidän on pelattava omilla vahvuuksillamme. Luistelu ja pelinopeus ovat parasta, mitä voimme pöytään lyödä ja sitten katsoa, mihin se riittää. Se on meidän pääsuunnitelmamme.

– Omassa pelissä pitää pysyä ja hetkessä elää. Tasainen sarja on tulossa, Lehkonen komppasi.

