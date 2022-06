IL: Jan Vapaavuori ollut alusta lähtien tietoinen Mika Lehtimäkeen kohdistuneista vakavimmista syytöksistä

Olympiakomitean hallituksen puheenjohtaja Jan Vapaavuori on Iltalehden (siirryt toiseen palveluun) tietojen mukaan ollut alusta alkaen tietoinen myös viestittelyä vakavammista syytöksistä, joita huippu-urheilujohtaja Mika Lehtimäen osalta selvitettiin syksyllä 2021.

Yle Urheilun saamien tietojen mukaan Lehtimäen epäasiallista käytöstä selvitettäessä on käynyt ilmi myös fyysistä kajoamista.

Vapaavuori on sanonut julkisuudessa, että hän olisi kuullut väitteet fyysisestä kajoamisesta ja valta-aseman väärinkäytöstä vasta tämän vuoden keväällä. Iltalehden lähteiden mukaan Vapaavuori sai kuitenkin tietää syytöksistä jo tuoreeltaan, kun niitä selvitettiin Olympiakomitean johdolla.

– En muuten voisi kommentoida ollenkaan, mutta koska Lehtimäki on itse kertonut, että hän on saanut varoituksen epäasiallisesta käytöksestä, niin voin vain vahvistaa tämän. Kun varoitus on annettu epäasiallisesta käytöksestä eikä seksuaalisesta häirinnästä, tällä perusteella voi todeta, että kyse ei ole fyysisestä kajoamisesta.