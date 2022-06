Maalivahtilegenda Andri Pjatov kertoo Ylelle pukukopin pysäyttävästä tunnelmasta, kun Ukrainan kansalle toivoa tuonut unelma jalkapallon MM-kisoista mureni

– Kyse on Venäjän manipuloinnista, jota suunniteltiin pitkään. Näin, miten Donetskin asukkaisiin kohdistettiin propagandaa. Heitä peloteltiin, että Ukrainan joukot tulevat ja ampuvat heidät. Informaatioase on vaarallisin ase, mitä on. On karmeaa, jos siihen lankeaa ja muuttuu zombiksi, kuten Venäjällä on käynyt.