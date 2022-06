Marko "Mörkö" Anttila vuoden sopimuksella Oulun Kärppiin

Kärpät on sopinut hyökkääjä Marko Anttilan kanssa pelaajasopimuksen vuodeksi.

Edelliset kuusi kautta 37-vuotias Anttila on edustanut KHL:ssä pelannutta Helsingin Jokereita. Kausi keskeytyi Jokereiden osalta viime helmikuussa.

– Voi sanoa, että ”Mörkö” on jo legenda suomalaisessa jääkiekkoilussa. Uskomme, että hän omalla panoksellaan auttaa meitä menestymään. Tarvitsemme kokeneita pelaajia, jotka pystyvät kovilla hetkillä auttamaan joukkuetta voittamaan. Anttila on juuri sellainen pelaaja. Hänellä oli varmasti useita muitakin vaihtoehtoja, ja olemmekin iloisia siitä, että hän päätti tulla juuri Kärppiin. Se on iso juttu meille, kertoo Aho Kärppien tiedotteessa.