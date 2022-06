Kommentti: Coloradon murskaava ylivoima ällistyttää! – Mikko Rantanen loistaa tutkan alla Stanley Cup -finaaleissa

Mikko Rantanen on päässyt irti ja saa juosta vapaana tutkan alla, Yle Urheilun NHL-toimittaja Tommi Seppälä kertoo.

DENVER. En muista NHL:n finaalisarjoista pitkään aikaan ottelua, jollaista Denverissä aikaisin sunnuntaina Suomen aikaa todistettiin. Kahden jättiläisen kohtaamisessa kotijoukkue Colorado laittoi hallitsevan tuplamestari Tampan sellaiseen pesukoneeseen, jollaisessa se ei ole koskaan ennen ollut.

Eikä kyse ollut ainoastaan suurista lukemista (7–0).

Colorado jyräsi Tampan yli pelillisesti tavalla, joka löi ottelua seuranneet ällikällä. Avalanche luisteli Tampan keskialueen trapista läpi heittämällä ja loi hyökkäysalueella vieraiden puolustuskalustolle jatkuvan paineen, jonka alla Tampalta loppui jälleen kerran happi. Jatkuvat kiekonmenetykset johtivat maalipaikkoihin, jäähyihin ja osumiin.

Tätä painetta Colorado jatkoi uskomattomalla tavalla kokonaisen tunnin ajan.

Pelin henki oli sama jo avausottelussa, mutta nyt karstat koneestaan karistanut Colorado pelasi aivan uudella nopeudella. Mikko Rantanen totesikin allekirjoittaneelle ottelun jälkeen, miten avausottelussa kahdeksan päivän tauon jälkeen olo oli hieman tukkoisempi, mutta nyt jalat toimivat selkeästi paremmin.

Tampan jalat sen sijaan eivät toimineet lainkaan.

Se, että Lightningin tähtipuolustajat, alkaen Victor Hedmanista sekä Ryan McDonaghista, ovat jatkuvissa vaikeuksissa paitsi liikkeen, mutta myös avauspelaamisen kanssa, on valmennusjohdolle valtava huolenaihe. Coloradon tarkoitus on ollut ajaa Tampan kärkipuolustajat hapoille ja siinä se on todellakin onnistunut.

Kahden joukkueen avauspelaamisessa on ollut toistaiseksi valovuosien ero.

Näet ottelun maalikoosteen alla olevalta videolta.

Denverissä pelataan 1600 metriä merenpinnan yläpuolella, mikä näytti sarjan alussa toimineen mukavasti jatkuvaa korkeanpaikan leiriä viettävän Coloradon eduksi. Monet NHL-pelaajat ovat puhuneet Denverissä pelaamisen vaikeudesta ja siitä, että peräkkäisten päivien otteluista jälkimmäinen on pahempi. Lisähappeakin ovat eri urheilulajien vierasjoukkueet Coloradossa käyttäneet.

Lisähappea olisi Tampakin todellakin tarvinnut.

Colorado on hapettamassa aikamme suurinta joukkuetta käsittämättömällä kollektiivisella pelinopeudella. Merkittävämpää kuin 2–0-johto loppuottelusarjassa, on Avalanchen pelillinen ylivoima sarjassa kaikilla kolmella pelin osa-alueella.

Tampa epäonnistui myös luonnepuolella, mikä on sille hyvin epätyypillistä. En kannata jääkiekkoväkivaltaa, mutta Tampa epäonnistui rumasti siinä, ettei se alkanut minkäänlaiseen vastarintaan oikeastaan missään vaiheessa. Se alistui mukisematta rumaan tappioon, eikä päävalmentaja Jon Cooper ollut tähän valintaan tyytyväinen.

Kysyä sopiikin, raapaisiko Colorado sunnuntaina jo palasen Tampan sielusta? Vieläkö vuodesta toiseen pitkälle pelanneella joukkueella riittää henkistä kapasiteettia ja bensaa tankissa?

Yksilötasolla Tampa tarvitsee lisäksi avainpelaajiltaan paljon suuremman työnnön tiistain kolmospelissä. Aiemmin mainitut tähtipuolustajat vaikuttavat väsyneiltä, eivätkä johtavat hyökkääjät Steven Stamkosin, Nikita Kutsherovin ja Brayden Pointin johdolla ole saaneet aikaiseksi yhtään mitään.

Sarjan kuva tähän mennessä: Colorado on juhlinut, Tampa Bay nojannut tuskastuneena polviinsa. Kuva: Lehtikuva / Getty Images / AFP

Samaan aikaan Colorado on tehnyt sarjaan yksitoista osumaa käytännössä ilman parhaita hyökkääjiään. Toki näillä on syöttöpisteitä, mutta Nathan MacKinnonin, Gabriel Landeskogin ja Rantasen yhteenlaskettu maalisaldo finaaleista näyttää yhtä osumaa. Tältäkin osin ero joukkeiden välillä on ollut valtava.

Ja sitten vielä Rantasesta.

Turkulaishyökkääjä on noussut finaalisarjan parhaaksi hyökkääjäksi toistaiseksi. Rantanen tekee kaukalossa todella paljon oikeita asioita, pieniäkin yksityiskohtia, laadukkaasti ja leipoo siihen päälle vielä kovia tehoja. Viisi ykkössyöttöä kahteen peliin on huima suoritus. Rantanen on loppuotteluiden tehokkain pelaaja.

Eikä tästä juurikaan Denverissäkään ole puhuttu.

Colorado on joukkue, josta löytyy useita supertähtiä, joten Rantanen lentää edelleen – uskomatonta kyllä – jollakin tavalla tutkan alla. On vaikea ymmärtää, miten 94 runkosarjapisteen pelaaja voi tehdä niin. Varsinkin, kun Rantanen on profiloitunut jo tovin ajan kovaksi pudotuspelipelaajaksi.

TPS-kasvatti on leiponut neljän edellisen kevään aikana 53 ottelussa 70 pistettä. Rantasen pistekeskiarvo näiltä vuosilta on käsittämättömän kova 1,32, koko NHL:n neljänneksi korkein.

Rantanen tunnetaan Denverissä lempinimellä "Moose", Suomeks "Hirvi" ja kaupungilla yleinen hokema onkin ”Moose is loose”.

Hirvi on todellakin irti. Tampassa on tulevalla viikolla hirvivaara.