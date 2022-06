Suomalaisvalmentaja on Coloradon huimien NHL-finaaliotteiden taustalla – näin maailman parasta maalivahtia on horjutettu

Kuva: Denver Post via Getty Images

Jussi Parkkilalla on riittänyt keväällä töitä sekä omien että vieraiden maalivahtien parissa. NHL:n ensimmäinen täysipäiväinen eurooppalainen maalivahtivalmentaja on lähellä saada tekemästään työstä unohtumattoman palkinnon.

DENVER. Maalivahtipelin merkitystä NHL:n pudotuspeleissä tuskin voi liikaa korostaa. On kiistatonta, että heikolla maalivahtipelillä ei hyväkään joukkue seilaa pitkälle ja päinvastoin – maailman parhaat maalivahdit voittavat otteluita usein puhtaasti henkilökohtaisella panoksellaan.

Kun sitten puhutaan maailman parhaasta pudotuspelimaalivahdista, Tampan Andrei Vasilevskia on mahdotonta ohittaa.

Kaksinkertaista Stanley Cup -voittajaa voisi luonnehtia jopa kaikkien aikojen parhaaksi maalivahdiksi kovissa paikoissa. Venäläisen käsi on saattanut toisinaan täristä ottelusarjojen alussa, mutta ratkaisevien otteluiden tilastot Vasilevskilla on historiallisen kovaa luettavaa.

Vaikka Tampalla on riveissään valtavat määrät yksilötaitoa ja ratkaisuvoimaa, Vasilevski on joutunut vuosien saatossa voittamaan lukuisia otteluita omalle joukkueelleen. Mitä kovemmat panokset, sitä tiiviimmin tämä on usein lyönyt oven säppiin.

Andrei Vasilevskin torjuntaprosentti on ollut tämän vuoden pudotuspeleissä 91,8. Kuva: Isaiah J. Downing-USA TODAY Sports/All Over Press

Tätä haastetta ratkovat ensi kädessä tietenkin pelaajat jäällä, mutta taustalla muurin murtamiseksi kovaa työtä on tehnyt seuran suomalainen maalivahtivalmentaja Jussi Parkkila, 45. Parkkila ei jättänyt sarjan alla yhtäkään kiveä kääntämättä, kun tämä perkasi venäläisvahdin pelaamisen atomeiksi.

– Oli varmasti haastavin projekti, mitä olen tehnyt ja kyllä minä sen tiesinkin, että nyt tulee olemaan vaikeaa. Vastassa on kuitenkin aika hyvä maalivahti. Katsoin kaikki Vasilevskille tällä kaudella tehdyt maalit ja viime vuodelta myös. Oli siinä hieman klippejä, mistä kasata. Aika paljon tuli työtunteja, Parkkila naurahti Yle Urheilulle Denverissä ensimmäisen finaalin jälkeen.

Videoiden katselu ja tiedon kerääminen on silti vain ensimmäinen vaihe työstä.

– Iso juttu on se, miten saan päävalmentajan ohjeiden mukaisesti kaikesta keräämästäni tiedosta pelaajille kahdeksan minuutin esityksen, joka hyödyttäisi joukkuetta. Siinä on aika monta tuntia nauhaa, mistä se lopullinen versio tulee. Iso hommahan tuo on, tamperelaistaustainen Parkkila jatkaa.

Jussi Parkkila ei nouse työllään valokeilaan, mutta on äärimmäisen tärkeä palanen Coloradon valmennuksessa. Kuva: NHLI via Getty Images

Vasilevskilla ei juurikaan ole heikkouksia, mutta ensimmäisessä finaalissa Colorado pystyi käyttämään kilpikäden yläkulmaa, mihin Vasilevskille on tehty keväällä useita maaleja. Lisäksi jalkojen välistä Colorado sai ujutettua Tampa-vahdin taakse vasta kevään toisen osuman.

– Oli siellä muutakin, mutta olen tosi tyytyväinen siihen, mitä löydettiin, nähtiin ja tehtiin, toista vuotta Coloradossa työskentelevä Parkkila linjasi.

Eikä tarkkailu rajoitu ainoastaan ajalle ennen ottelusarjoja. Koko valmennusjohto, Parkkila etunenässä, pitää silmät auki myös ottelusarjan sisällä.

– Totta kai edelleen katsotaan kaikenlaista. On tässä porukassa muillakin silmää näihin asioihin. Katsotaan jatkuvasti, että olisiko siellä jotakin, mitä voisimme hyödyntää. Jos pienikin juttu löytyy, niin hyvä. Kaikki on kotiin päin.

Toisessa finaalissa Tampa Bay jäi täysin Coloradon jyrän alle. Vasilevski päästi seitsemän maalia. Hän ei ollut koskaan aiemmin NHL-urallaan päästänyt niin montaa maalia yhdessä ottelussa.

"Aina toivoo parempaa"

Parkkilalla on riittänyt hommia keväällä myös omien maalivahtien kanssa. Ykkösvahti Darcy Kuemper on ollut kahteen otteeseen pudotuspelien aikana loukkaantuneena, joten Pavel Francouz on joutunut paikkaamaan tätä ajoittain. Kaksikko on kyllä voittanut otteluita, mutta tilastot eivät suoranaisesti mairittele duoa.

Darcy Kuemper pelasi toisessa finaalissa nollapelin. Kuva: Ron Chenoy-USA TODAY Sports

Esimerkiksi Francouzin torjuntaprosentti on 90,6 ja Kuemperin 90,1. Jos katsotaan GSAA-tilastoa, joka kertoo, kuinka monta maalia maalivahti pelastaa suhteessa liigan keskitasoon, molemmat Coloradon maalivahdit ovat miinuksella. Kuemperin lukema oli kakkospelin alla miinuksella jopa neljä maalia.

Samaan hengenvetoon on kuitenkin todettava, että kaksikko on koonnut yhdessä 14 voittoa ja se on tärkeintä.

– Olen ihan tyytyväinen, mutta kyllä minä aina odotan parempaa. Toki nyt vain voitot merkkaa, mutta aina toivoo vielä parempaa. Toki tässä on ollut vähän haastetta molempien kanssa terveysasioissa ja se on vähän sellaista taitelua aina. Niiden asioiden kanssa täytyy vain elää ja pyrkiä samalla voittamaan pelejä, Parkkila arvioi suojattiensa otteita.

Parkkilan kevään haastavimmat hetket liittyivät suurimaalisiin otteluihin, missä maalintekokilpailut karkasivat molemmilta hallinnasta. Esimerkiksi konferenssifinaalin avausosan Edmontonia vastaan Colorado vei lukemin 8–6.

– Nuo ottelut on painajaisia, en minä niistä tykkää. Yleisöllehän se on kivaa, mutta minua ottaa tuollaisissa peleissä aika kovaa kupoliin, sen voin myöntää ihan suoraan.

Kiukkuaan Parkkila ei kuitenkaan pura maalivahteihin.

– Se vähän riippuu tapauksesta ja tyypistä, miten palaute kannattaa antaa. Kaikille ei sovi tiukka palaute varsinkaan tässä vaiheessa kautta. Kyllä minun se oma kiukku täytyy purkaa muualla. On osattava tässä lukea peliä, ettei anna palautetta tunnemyrskyssä, Parkkila muistuttaa.

Ottelun aikana Parkkila sanoo kuitenkin käyvänsä läpi melkoisen tunne-elämän vuoristoradan.

– Välipäivänä kaikki on jees, mutta voin kertoa, että pelipäivänä taas todellakin jännittää. Onhan se pelissä sellaista tunnemyrskyä, mutta niin sen pitää ollakin, koska tässä ollaan täysillä mukana. Aika kierroksilla sitä itsekin käy, sillä lailla hyvällä tavalla, Parkkila päättää hymyillen.