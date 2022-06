Artturi Lehkosella vatsatautia kesken NHL-finaalien, paljastaa isä – kertoo myös hurjan esimerkin Coloradon edusta murskavoitossa

Colorado on päässyt hurjaan lentoon tämän kauden NHL-finaaleissa. Colorado jyräsi Tampa Bayn Suomen aikaa varhain sunnuntaina peräti 7–0. Viime vuosina NHL:ää hallinnut ja kaksi edellistä mestaruutta voittanut Tampa Bay on jäänyt Mikko Rantasen ja Artturi Lehkosen edustaman denveriläisseuran jalkoihin.

Suomalaiskaksikko on noussut myös suureen rooliin pudotuspelikeväänä. Lehkonen on takonut 16 otteluun peräti 7 maalia ja antanut 5 maalisyöttöä. Avausfinaalissa Lehkonen osui kertaalleen, kun Colorado kukisti Tampa Bayn jatkoerässä maalein 4–3.

Rantasen käyrä on ollut nousujohteinen. Coloradon tähtipelaajiin kuuluvalta Rantaselta ei nähty vielä mitään superesityksiä pudotuspelien alkupuolella Nashvillea ja St. Louisia vastaan. Edmonton-sarjassa ja nyt finaaleissa Rantanen on ollut elementissään.

– Mikosta näkyi paineet pudotuspelien ensimmäisellä ja toisella kierroksella. Edmontonia vastaan pelatessa alkoi löytyä rentous. Osasin odottaa, että finaalipeleissä Mikko on sitten totaalisen rento. Hänellä on missio olla kärkipelaaja ja nyt kahdessa ensimmäisessä finaalipelissä Mikko on ollut jopa dominoiva jäällä. Tampan alakerta on ihan pulassa hänen kanssaan, Lehkonen kertoo.