NHL-finaalien puhutuimmaksi tähdeksi on noussut yllättävä pelaaja – asiantuntija ylistää: "Ominaisuudet saada puolustajat jopa pakokauhun valtaan"

Valeri Nitshushkin (oik.) on noussut Coloradon ratkaisupelaajaksi Mikko Rantasen (vas.) ja muiden supertähtien rinnalle.

Coloradon Valeri Nitshushkinista on kasvanut ratkaisupelaaja, jonka hyökkäyssuunnan peliä Colorado Avalanche tarvitsee Stanley Cupin voittaakseen. Ylen asiantuntija Ismo Lehkonen avaa Nitshushkinin vahvuuksia videoesimerkein.

NHL:n loppuottelut jatkuvat lauantaina aamuyöllä Suomen aikaa. Yle näyttää kaikki loppuottelut suorina lähetyksinä. Lähetys Colorado–Tampa Bay-sarjan 5. finaalista käynnistyy kello 3.00.

Jääkiekon ja NHL:n aktiiviset seuraajat tuntevat Colorado Avalanchen tähtipelaajat hyvin. Esimerkiksi Nathan MacKinnonin, Gabriel Landeskogin ja Mikko Rantasen muodostama tähtikolmikko on ollut liigan kärkikastia vuosien ajan. 23-vuotias puolustaja Cale Makar on yhdeksi sarjan parhaista hyökkäävistä puolustajista kolmessa kaudessa.

Rantanen ja Makar ovat erittäin vahvasti mukana taistelussa NHL:n pudotuspelien arvokkaimman pelaajan palkinnosta, Conn Smythe Trophysta.

Arvokkaimman pelaajan tittelistä on noussut taistelemaan yllättävä nimi. Liki tyhjästä Avalanchen fanien sankariksi noussut 27-vuotias Valeri Nitshushkin.

Venäläishyökkääjä on ollut kovissa peleissä kaukalossa parhaimmillaan. Nitshushkin on tuonut Coloradon hyökkäyspeliin ratkaisukykyä ja yksilötaitoa, mutta myös nälkää kiekonriistoille ja halukkuutta aktiiviseen karvauspeliin. Jälkimmäiset kaksi seikkaa ovat Avalanchen jatkuvan paineen pelisuunnitelmassa elintärkeitä.

Coloradon numero 13:n kyky riistää kiekkoa ja edistää sen jälkeen hyökkäyspeliä on korostunut Stanley Cup -finaaleissa Tampa Bay Lightningia vastaan. Hän on ollut kaukalon vaarallisimpia pelaajia ja antanut Coloradolle omalla panoksellaan mahdollisuuden tehokkaaseen hyökkäämiseen jäällä ollessaan.

Esimerkiksi neljännen finaalin jatkoerässä Nitshushkin pelasi 4.41 minuuttia. Hän loi itselleen ja joukkuekavereilleen kuusi tilastoitua maalipaikkaa tuossa ajassa.

Kävimme Yle Urheilun asiantuntijan Ismo Lehkosen kanssa videoesimerkein läpi, mistä ominaisuuksista Nitshushkinin hyvyys koostuu.

Maailmanluokan karvaaja

Vaarallisuus on näkynyt myös pistesarakkeessa. Hän on tehnyt pudotuspeleissä 18 ottelussa 13 tehopistettä (8+5). Maaleista kolme on syntynyt finaaleissa, jolla hän jakaa finaalien maalipörssin kärjen Landeskogin kanssa.

Venäläisen hyökkäyspään taidot ovat korostuneet maaleissa. Alla olevalta videolta näkee, kuinka Nitshushkin viimeistelee maalejaan suoraan syötöstä. Viimeinen videolla nähtävistä maaleista tosin todettiin 3. finaalissa nipin napin Coloradon paitsioksi Tampa Bayn haaston jälkeen.

Asiantuntija Lehkonen arvostaa luisteluvoimaisen ja isokokoisen Nitshushkinin kykyjä aiheuttaa liki pakokauhua vastustajan puolustajissa.

– Kun hän menee ensimmäisenä pelaajana karvaamaan, hän pakottaa aina vastustajan puolustajan syöttämään kiekon huonoon paikkaan. Jos pakki viivyttelee ja hän ehtii kylkeen kiinni, hän on niin vahva ja ulottuva, että ottaa varmasti riistoja, Lehkonen sanoo.

Jo avausfinaalissa venäläinen näytti kykyään riistää kiekko yllättäen vastustajan pyrkiessä avaamaan peliä. Nitshushkin aiheutti useamman vaikean paikan Tampan puolustukselle itse luomansa kiekonriiston päätteeksi. Tästä voi katsoa esimerkkejä alla olevalta videolta.

Nitshushkinin fyysiset ominaisuudet ovat kuin luotuja maailmanluokan karvauspelin pelaajalle. Iso, nopea, ulottuva ja vahva kiekkoilija, joka osaa käyttää mailaansa riistopeliin oikein.

– Olen itse vanhan liiton valmentajasielu ja jääkiekkoromantikko. Siksi pidän erityisesti pelaajista, joilla on luistelu- ja kamppailuvoimaa ja jotka puolustavat henkensä kaupalla. Lisäksi heillä on ominaisuudet saada puolustajat jopa pakokauhun valtaan, Lehkonen kertoo.

– Nitshushkin on ollut tällainen pelaaja erityisesti näissä finaaleissa. Jopa kolmannessa finaalissa, kun Coloradon karvaus- ja hyökkäyspeli yski, hän pelasi hyvin.

Liikkuvuus ja mailapelaaminen johtavat riistoihin

Tilastollisesti Nitshushkinia parempi kiekonriistäjä Coloradon hyökkäjistä on Mikko Rantanen, jolle NHL-tilastointisivusto (siirryt toiseen palveluun) MoneyPuck on tilastoinut pudotuspelien aikana 18 kiekonriistoa. Venäläisellä on riistoja 12 kappaletta, saman verran on myös MacKinnonilla ja J.T. Compherilla.

Riistojen määrä ei kuitenkaan kerro kaikkea karvauspelaamisesta, sillä ketjun pelaajien yhteinen karvauspeli johtaa riistoihin. Mikä Nitshushkinissa sitten on poikkeuksellista muihin Coloradon "työhevosiin" verrattuna?

– Hän ei liu'u, Lehkonen sanoo napakasti.

Asiantuntijan mukaan esimerkiksi vaikkapa SM-liigassa ja muissa sarjoissa nähdään paljon pelaajia, jotka karvatessaan vetävät luistimet leveälle ja jopa mailansa ylös paineistaessaan puolustajaa. Silloin kiekollisen puolustajan on helppo pelata sellaista pelaajaa vastaan.

– Nitshushkinin jalat käyvät jatkuvasti. Sen lisäksi kun hän osaa riistää pitkällä mailallaan, hän pystyy ahdistamaan pakkia jo kaukaa. Kun hän pääsee kylkeen kiinni, hän on äärettömän vahva vääntämään puolustajan pois tasapainosta. Sillä tavoin hän saa näitä hyviä riistoja, Lehkonen tiivistää.

Hyvä esimerkki tästä oli Coloradon toiseen maaliin johtanut vaihto ensimmäisessä finaalissa. Alla olevalta videolta näkee, kuinka Nitshushkin pakottaa jatkuvalla liikkeellään ja muilla karvauspelin vahvuuksillaan kolme eri Tampa Bayn pelaajaa huonoihin ratkaisuihin.

Tämän myötä kotijoukkueen muut pelaajat pääsevät avuksi. Avalanche riistää kiekon, MacKinnon toimittaa kiekon keskikaistaan Nitshushkinille ja tämä ampuu pikkumustan ranteella Andrei Vasilevskin taakse.

"Hän on useimpina iltoina selvästi paras pelaajamme"

Nitshushkin oli pahassa raossa aiemmin Dallasissa pelatessaan. Kehitys oli pysähtynyt, pelisuoritukset vaihtelevan kehnoja ja turhautuminen nähtävissä. Viimeisenä Stars-kautenaan hän ei tehnyt maaliakaan. Tehopistesaldoksi jäi 57 runkosarjaottelussa ja yhdessä pudotuspelissä yhteensä 0+10.

Avalanchen GM Joe Sakic hankki kiekkoilijan Kalliovuorille ja asiat kääntyivät.

– Muistelen välillä, missä olin kolme vuotta sitten ja mietin missä olenkaan nyt. Se tuntuu aika hyvälle, Nitshushkin totesi Denver Postin mukaan.

Coloradossa asiat ovat muuttuneet. Joukkuetoverit, kuten tähtipuolustaja Makar ja kokenut Andrew Cogliano kutsuvat venäläistä "junamaiseksi" ja "täydelliseksi työhevoseksi". Erilaisia termejä, joilla Nitshushkinin dynaamista pelaamista voi kuvata.

– "Val" on joinain iltoina, oikeastaan useimpina, selvästi paras pelaajamme, Cogliano sanoi lehdistölle pressitilaisuudessa ennen finaalien alkamista.

Asiantuntija Lehkonen korostaa sitä, että Avalanchen vauhtikiekko palvelee kaikin tavoin Nitshushkinia ja hänen taitonsa joukkueen pelitapaa.

– Coloradon pelityyli on kuin kirsikka kakun päälle hänelle. Se on kuin luotu hänenlaisilleen pelaajille. Joukkueen kaikki ketjut osaavat paineistaa hyökkäyspäässä samaan tapaan kuin hän. Silti joukkueessa on useampi hänenkaltaisensa yksilö, kuten esimerkiksi kapteeni Landeskog, jotka pelaavat vastaavalla tavalla, Lehkonen luettelee.

Lehkosen mielestä sitä mukaan kun Nitshushkinin itseluottamus on karttunut takaisin Coloradossa, on hänen peliinsä tullut lisää tärkeitä ulottuvuuksia. Nämä näkyvät tulostaululle putoilevina tehopisteinä.

– Nyt kun hänen itseluottamuksensa on kertynyt, on hänelle tullut uutena ominaisuutena kiekon suojaamiskyky. Sen rinnalle hän on jalostanut kyvyn muuttaa luistelurytmiään nopeasti suojatessaan. Tämän kautta hän pystyy jopa kulmapeleistä murtautumaan maalille.

Katso alla olevalta videolta, miten Nitshushkinin pehmeät kädet alustivat voittomaalin ensimmäisessä finaalissa.

Voittomaali ensimmäisessä loppuottelussa

Stanley Cup ei lähde Tsheljabinskiin

Jos Colorado voittaa himoitun Lordi Stanleyn pokaalin tänä keväänä, on Nitshushkinin rooli taatusti ylistetty. Kalliovuorten seuralle mestaruus olisi ensimmäinen 21 vuoteen. Normaalisti Traktor Tsheljabinskin kasvatti saisi viedä omana pokaalipäivänään viedä Stanley Cupin kotikaupunkiinsa itä-Uralille. Tilanne ei ole kuitenkaan nyt normaali.

Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainassa on vaikuttanut kiekkoilevaan maailmaankin monin tavoin. Viimeisimpänä NHL päätti, ettei se päästä mahdollisia venäläisiä voittajia viemään Stanley Cupia Venäjälle. Syynä ovat juuri Venäjän hirmuteot Ukrainassa.

Nitshushkin on päässyt kokeilemaan maanmiehensä Andrei Vasilevskin venyvyyttä useaan otteeseen. Kuva: Getty Images

Nitshushkin ei ole ottanut julkisesti suurempaa kantaa maansa sotilaiden hirmutekoihin Ukrainassa. Hän on monien venäläisurheilijoiden tavoin vetäytynyt, joko seuran päätöksestä tai omastaan, taka-alalle haastatteluista, ettei hänen tarvitsisi kommentoida sotaa.

– Jos et voi tehdä mitään, asiasta ei silloin kannata murehtia, Nitshushkin sanoi ensimmäisen kerran lehdistölle Denver Postin mukaan aiemmin viime viikolla.

Yhden asian pudotuspelit, sekä mahdollinen mestaruus, ovat varmistaneet Nitshushkinille jo nyt. Hyökkääjälle koittaa hetken päästä Stanley Cup -finaalien päätyttyä isonumeroinen palkkapäivä.

Hänestä tulee kesällä vapaa agentti. Nitshushkinin päättyvä sopimus on ollut kaksivuotinen, 2,5 miljoonaa dollaria per kausi.

The Athletic teki (siirryt toiseen palveluun) viidelle NHL:n palkkioista hyvin ymmärtävälle taustahenkilölle kyselyn, minkä arvoisen sopimuksen venäläishyökkääjä ansaitsee. Viisikko arvioi Nitshushkinin tuplaavan esityksillään palkkansa. Keskiarvo-arvioksi tuli 5,1 miljoonaa dollaria per kausi.

Se lienee Coloradolle aika sopiva summa maksettavaksi Nitshushkinin taidoista.

