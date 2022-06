Uintiin ja yleisurheiluun on suunnitteilla uusi luokka, koska transnaiset halutaan ulos naisten sarjoista – "Selkeää syrjintää", tyrmää Seta

Kansainväliset lajiliitot ottavat nyt kantaa asiaan, jota on vältelty vuosikausia sen arkaluontoisuuden vuoksi.

Transnaisten, kuten painonnostaja Laurel Hubbardin , uimari Lia Thomasin ja pyöräilijä Emily Bridgesin , nouseminen omien lajiensa kärkikastiin on saanut liitot kamppailemaan äärimmäisen vaikean kysymyksen kanssa: pitäisikö transsukupuolisten naisten saada osallistua naisten urheilusarjoihin vai ei?

– Tämä on uinnin kannalta hyvä päätös, jolla mahdollistetaan tasavertainen ja reilu kilpailumahdollisuus kaikille. Naisten sarjan osallistumisedellytykset ovat nyt selkeät ja uuden avoimen sarjan kautta kaikilla on jatkossa mahdollisuus edelleen osallistua kilpa- ja huippu-urheilutoimintaan, Riekkinen avasi Yle Urheilulle.

Uuden linjauksen mukaan ovet naisten sarjaan ovat edelleen avoinna transnaisille, mikäli he eivät ole käyneet läpi miessukupuolen murrosikää. FINA:n mielestä naisten sarjaan osallistumisen edellytyksenä on sukupuolen korjaaminen 12 ikävuoteen mennessä.

Seta tyrmää päätöksen

– Päätös on selkeää syrjintää ja lisäksi riski ihmisoikeusloukkauksille. Tällainen kategorinen kielto ei ota huomioon yksilöllisiä eroja tai tilanteita. Erillisen luokan luominen transurheilijoille on jälleen osoitus siitä, että transnaisia ei pidetä naisina, Telakivi sanoo Yle Urheilun haastattelussa.

Telakivi korostaa, että Kansainvälisen uimaliiton päätös on ristiriidassa Kansainvälisen olympiakomitean KOK:n vuonna 2021 (siirryt toiseen palveluun) luomien syrjimättömyysperiaatteiden kanssa. Telakiven mukaan moni muukin tekijä kuin pelkät testosteroniarvot voivat tarjota epäreilua etua kilpakumppaneihin nähden.

– Huippu-urheilussa on pitkään ollut pakkomielle naisten kehojen kontrollointiin ja mittaamiseen. Testosteronin mitattu määrä ei ole yksinään ratkaisevaa, koska hormonin määrät ja vaikutukset eri kehoissa ovat yksilöllisiä.

Setan Lotte Telakiven mielestä Finan päätöksessä on ihmisoikeusloukkauksen piirteitä.

Transnaiset saavat jatkossa osallistua naisten kilpailuihin, mikäli lääketieteellinen sukupuolenkorjaus on tehty 12 ikävuoteen mennessä. Sukupuolenkorjaus ei monessa maassa edes onnistu 11-vuotiaana.

Suomen laissa ei määritellä alaikärajaa transsukupuolisuuden hoidolle, mutta Setan asiantuntijoiden mukaan alle 13-vuotiaiden sukupuoliristiriitaa ei tutkita ollenkaan. Käytännössä hormonikorvaushoitoja on mahdollista saada aikaisintaan 16-vuotiaana. Myös puberteetin estolääkitykseen suhtaudutaan hyvin varovaisesti ja enemmistö niitä toivovista ei ole Setan selvityksen mukaan niitä saanut.

– Sukupuolen ja kehojen moninaisuus on todellisuutta. Transihmiset ovat lain edessä ylipäänsä epätasa-arvoisessa asemassa ja joutuvat usein silmätikuiksi. Tämänkaltaiset tapaukset lisäävät entisestään transihmisiin kohdistuvaa vihapuhetta ja syrjintää, Telakivi arvioi.

Miksi FINA teki päätöksen?

FINA:n päätös estää yhdysvaltaisen transuimari Lia Thomasin osallistumisen jatkossa naisten sarjoihin. Thomasista tuli alkuvuonna ensimmäinen transsukupuolinen uimari, joka voitti naisten yliopistomestaruuden Yhdysvalloissa. Thomas on myös rikkonut useita yliopistoennätyksiä sukupuolen korjauksensa jälkeen.

– Kun on isompi sydän, keuhkot ja raajat, niin vaikka testosteronitasoa lasketaan alemmaksi, se ei ratkaise kaikkea oikeudenmukaisuuden näkökulmasta, Riekkinen sanoo.

Lia Thomas on ollut ylivoimainen siirryttyään kilpailemaan miesten sarjasta naisten sarjaan.

FINA on perustanut uuden uintiluokan suunnitteluun työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella puolessa vuodessa konsensus uuden sarjan yksityiskohdista. Riekkisen mukaan avoin sarja olisi mahdollisesti edessä jo Pariisin olympialaisissa vuonna 2024.

– Nyt on vasta päätetty toimintaperiaatteesta, yksityiskohdat eivät ole vielä tiedossa. Työryhmän tuloksia päästään tarkastelemaan vuoden lopussa Melbournen kokouksessa. Jos päätös saadaan aikaiseksi joulukuussa, uusi sarja todennäköisesti ehtii jo seuraaviin olympialaisiin, Riekkinen linjaa.

Uusi sarja suunnitteilla myös yleisurheiluun

– Näin sen pitäisi olla. Olemme aina asettaneet biologian (sosiaalisen) sukupuolen edelle ja jatkamme sääntöjemme arvioimista tästä lähtökohdasta. Me seuraamme tiedettä, Coe sanoi BBC:lle.

– Asia on hyvin monimutkainen, mutta olen samaa mieltä asiasta. Kansainvälinen yleisurheiluliitto haluaa suojella naisten sarjaa. Vaikka transnaisille tehdään tietyllä tavalla vääryyttä, se on pienempi paha, kuin että tehtäisiin vääryyttä kaikille naisurheilijoille transnaisten ylivoimaisuuden kautta, WA:n hallituksen jäsen Antti Pihlakoski linjaa Yle Urheilulle.

Yleisurheilussa naisten luontaisesti korkeat testosteronitasot ovat olleet pinnalla vuodesta 2009, jolloin eteläafrikkalainen Caster Semenya voitti 800 metrin MM-kultaa. Tämän jälkeen Semenyan osallistumisoikeudesta naisten kisoihin on väännetty eri oikeusasteissa usein eri tuloksin.

– Naisten sarja on aikanaan perustettu sen takia, että miehet saavat testosteronin takia huomattavaa etua. Maailma ei ole kaikkien urheilulajien osalta sama. Esimerkiksi shakissa transsukupuolinen voi hyvin edustaa sitä sarjaa, johon hän ihmisenä kokee kuuluvansa. Mutta naisten sarjan suojeleminen on erityisen tärkeää lajeissa, joissa hapenottokyvyllä ja voimalla on iso merkitys, kuten yleisurheilussa ja uinnissa, Pihlakoski sanoo.