Lassi Tuovi astuu heti tällä viikolla Henrik Dettmannin saappaisiin – Lauri Markkanen mukana MM-karsintaryhmässä

Kuva: All Over Press

Lassi Tuovi aloittaa Suomen miesten koripallomaajoukkueen päävalmentajana tällä viikolla, kun Suomen maajoukkue kokoontuu MM-karsintaotteluita varten.

Tuovin kerrottiin aiemmin korvaavan Henrik Dettmannin tämän kesän aikana.

Näin ollen Dettmannin 18 vuotta kestänyt aikakausi päävalmentajana päättyy välittömästi. Dettmann lupaa pysyä pois valmennuspenkiltä.

– Nyt kun tehdään vaihdos, tehdään se selkeästi. Uudet miehet on vastuussa. Mutta salista minua ei ehkä kukaan voi pitää poissa, eikä näistä touhuista. Muulla tavalla jatkan lajin parissa, Dettmann sanoi Yle Urheilulle.

– Kun otin joukkueen vastaan, ajattelin, että valmentajan tehtävä on jättää parempi perintö kuin itselle on jäänyt. Voin olla aika ylpeä. Kyllä meillä on hieno perintö tässä ja hienot ajat edessä.

Tuovin valmentajapestistä uutisoitiin jo viime vuoden marraskuussa. Vielä tuolloin oli epäselvää, milloin tarkalleen Tuovi aloittaa maajoukkueen päävalmentajana.

Tuovi valmentaa myös Ranskan pääsarjajoukkue SIG Starsbourgia, jonka kausi päättyi puolivälieriin.

– Pelit ranskassa päättyivät aikaisin. Pääsin varhaisessa vaiheessa tänne valmistautumaan ja näkemään joukkueen toimintaa. Koimme, että tämä oli nyt joukkueen kannalta paras ratkaisu. Se on ainoa, mikä merkitsee. Nyt päästään valmistautumaan koko kesän tällä samalla sapluunalla, Tuovi kertoi Yle Urheilulle.

Vuosien 2021–2023 MM-karsintojen kolmas eli viimeinen karsintaikkuna käynnistyy sunnuntaina. Suomi pelaa MM-karsinnoissa Ruotsia vastaan kotona 30.6. ja Kroatiaa vastaa vieraissa 3.7.

Susijengi johtaa MM-karsintalohkoaan. Lohkon kolme parasta etenevät jatkokarsintaan.

Suomen joukkueen ehdokaslistalla on Cleveland Cavaliersin NBA-tähti Lauri Markkanen. Tiedotustilaisuudessa kerrottiin, että Suomi viimeistelee tällä hetkellä sopimusta vakuutusyhtiöiden ja NBA:n kanssa, jotta Markkanen voi pelata MM-karsinnoissa ja myöhemmin EM-kisoissa.

Dettmannin mukaan kyse on normaalista prosessista, joka ei sisällä draamaa. Hänen mukaansa yksityiskohdat hiotaan valmiiksi ensi viikkoon mennessä.

– Viimeistelemme muodollisuuksia. Kyllä Lauri nähdään (mukana). Melkein taivaan pitäisi pudota niskaan, että ei nähtäisi, Dettmann muotoili Yle Urheilulle.

Minkälaisia keskustelut ovat ja mistä neuvotellaan?

– Ei siinä neuvotellakaan. Asiat on ihan kohdillaan. Ne ovat prosesseja, joissa käymme vakuutusyhtiöiden kanssa keskusteluja. Lähinnä varmistetaan, että kaikki yksityiskohdat on kunnossa. Odotamme lähinnä vahvistusta, että NBA:n puolella on allekirjoitettu sopimukset. Kaikki asiat on kyllä kunnossa, Dettmann vakuuttaa.

Markkanen pelasi edellisen kerran Susijengissä vuonna 2018. Hän kertoi tilaisuudessa haluavansa kovasti pelata Susijengissä.

– Neljä vuotta mennyt edellisestä pelistä. Nytkin on ollut niin mukavaa olla muutama päivä, kun täällä on aina hyvä porukka ja hyvä meno. Katsotaan, miten asiat etenevät. Halu on kova, Markkanen tiivisti.

Susijengin joukkue kolmanteen MM-karsintaikkunaan 26.6–3.7.2022:

Perttu Blomgren Vilpas Vikings, Salo

Daniel Dolenc Karhubasket, Kauhajoki

Fede Federiko Pittsburgh (NCAA)

Shawn Hopkins ei seuraa

Shawn Huff ei seuraa

Mikael Jantunen Treviso (ITA)

Okko Järvi Helsinki Seagulls

Severi Kaukiainen Karhubasket, Kauhajoki

Petteri Koponen ei seuraa

Carl Lindbom ei seuraa

Miro Little Sunrise Christian HS (USA)

Alexander Madsen ei seuraa

Lauri Markkanen Cleveland Cavaliers (NBA)

Edon Maxhuni ei seuraa

Juho Nenonen Vilpas Vikings, Salo

Lassi Nikkarinen Helsinki Seagulls

Olivier Nkamhoija Tennessee (NCAA)

Topias Palmi ei seuraa

Hannes Pöllä Kouvot, Kouvola

Remu Raitanen KTP-Basket, Kotka

Sasu Salin Iberostar Tenerife (ESP)

Ilari Seppälä ei seuraa

Luukas Vaara Phoenix Hagen (GER)

Elias Valtonen Basquet Manresa (ESP)

Päivitetty klo 14.55: Lisätty Tuovin ja Dettmannin kommentteja.