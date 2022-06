"Tuntui, ettei voisi huonommin mennä" – äidin näkemä lehti-ilmoitus avasi golfari Matilda Castrénille tien ulos, kun ura oli umpisolmussa

Kesä on ammattilaisgolfarille kiireistä aikaa, mutta Matilda Castrén ehti sentään piipahtaa kesäkuun alussa US Openin jälkeen Suomessa. Syy tai syyllinen oli tärkeä.

Kesälomasta ei siis suinkaan ole kysymys. Suomessa ollessaan Castrén pääsee harjoittelemaan naamatusten sekä Petteri Nykyn että mentaalivalmentaja Katja Pasasen kanssa. Tänään hänellä on treffit molempien kanssa.

– Viime vuodet on menty koronan ehdoilla ja yhteydenpito molempien kanssa on ollut suurelta osin puheluita ja videopuheluita. Ihanaa nähdä kasvotusten Castrén nauraa.

– Suomi on aina mukana, Yhdysvalloissa viihtyvä Castrén sanoo.

Lisämetrejä lyönteihin

Viime kaudella Castrén ylsi useassa kisassa 20 parhaan joukkoon ja tienasi yli 600 000 euroa palkintorahaa. Nyt kun kausi alkaa olla puolivälissä, on Castrenin paras sija 25:s. Turnausten sisälle on mahtunut huippusuorituksia, mutta myös suuria vaikeuksia.

Siihen on syynsä.

– Rehellisesti sanottuna ei ole mennyt ihan niin hyvin kuin odotin. Lyönteihin on tullut sellaiset 7–10 metriä lisää mittaa, ja sitä on ollut haastavaa sopeuttaa itse peliin. Välillä meinaa lipsahtaa pitkäksi ja sitä on vaikea kontrolloida, Castrén kertoo.