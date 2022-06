Kanadan jääkiekossa skandaali – nuorten maailmanmestareita syytettiin seksuaalirikoksesta, pääministeri puuttui tapauksen käsittelyyn

Kanadan alle 20-vuotiaiden poikien joukkueen jäseniä on syytetty pakottamisesta seksuaaliseen tekoon.

Syytettyinä on muun muassa jääkiekon nuorten maailmanmestaruuden vuonna 2018 voittaneen joukkueen pelaajia. Epäillyn teon kerrotaan tapahtuneen kesäkuussa 2018.

Tapausta käsiteltiin alkuviikosta Kanadan parlamentissa, vaikka asia soviteltiin jo toukokuun lopulla. Kanadassa halutaan tietää, mikä jääkiekkoliiton osuus syytteen käsittelyssä on ollut.

Kanteella oli yksi asianomistaja, epäillyn teon aikaan 20-vuotias nainen, joka syytti kahdeksaa jääkiekkoilijaa teosta. Osa syytetyistä jääkiekkoilijoista on pelannut Kanadan alle 20-vuotiaiden maajoukkueessa. Epäiltyjen nimet eivät ole tiedossa.

Kuva: EPA-EFE/All Over Press

Kanadan pääministeri Justin Trudeau sanoo, että tapaa, jolla syyte käsiteltiin on "mahdotonta hyväksyä".

Jääkiekkoliiton jäsenille 1–2 syytettä vuosittain

Lisäksi liitto on kuultavana, koska kuluneen kuuden vuoden aikana Kanadan jääkiekkoliitto on joutunut käsittelemään vuosittain yhdestä kahteen tapausta, joissa sen jäseniä on epäilty seksuaalirikoksista.