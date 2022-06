Miksi Ari Luusuan dopingkäry tuli julki lähes vuosi positiivisen näytteen jälkeen? Monimutkaista tapausta piti lähteä setvimään ulkomaille asti

Lopulta päädyttiin suulliseen käsittelyyn, joka pidettiin tammi-helmikuun vaihteessa. Kuukauden päästä Antidopingasioiden kurinpitolautakunta kirjoitti päätöksensä. Antidopingasioiden kurinpitolautakunta on SUEKin vuosikokouksen nimittämä riippumaton elin, joka käsittelee dopingrikkomuksia.

– Sen jälkeen suomalaisessa järjestelmässä alkaa valitusprosessi, jossa on 30 päivää aikaa valittaa. Urheilun oikeusturvalautakunnassa menee sitten oma aikansa. Niilläkin on aika paljon juttuja siellä.

Urheilun oikeusturvalautakunta on urheilujärjestöistä riippumaton muutoksenhakuelin, joka käsittelee urheiluun liittyviä valitusasioita.

Luusua määrättiin neljän vuoden urheilun toimintakieltoon, joka on maksimirangaistus dopingaineen tai -menetelmän käytöstä.

Arvokisoissa käry käy nopeasti

– Kun urheilijalle on ilmoitettu, on oikeus kertoa urheilijan ja löydetyn kielletyn aineen nimet ja se, onko urheilija määrätty väliaikaiseen toimintakieltoon. Näin toimitaan esimerkiksi arvokisoissa ja joissain maissakin on tämä sama käytäntö.