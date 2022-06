Jukolan puhutuin nilkka on kunnossa – Miika Kirmula tavoittelee kärkisijoja historian ensimmäisissä sprinttisuunnistuksen MM-kisoissa

– Olen luottavaisin mielin sen suhteen. Tasaisella alustalla jalka ei ole vaivannut. Pari vuotta sitten murtunut nilkka on välillä ollut huono maastossa. Jukolaviikolla se oli niin huono, ettei sillä voinut juosta, mutta MM-kisoissa ei ole mitään ongelmaa, Kirmula kertoi Yle Urheilulle.

– Näihin kisoihin on ollut erilainen lähtökohta, kun yleensä olen juossut maastossa. Ruotsin maailmancup antoi kuitenkin hyvää osviittaa siitä, että kunto on ihan hyvä, ja pystyn taistelemaan hyvistä sijoista. Sprintissä on hyvin pienestä kiinni, mihin se sija pyörähtää.