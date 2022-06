Sveitsiläisen huippuluotsin toteamus palaverissa syksyllä 2020 aloitti muutoksen, joka pelasti Viivi Lehikoisen, 22, uran – "Moni oli lakannut uskomasta"

Viivi Lehikoisen alkukauteen on mahtunut muun muassa oma ennätys 54,96. "Olen ollut tosi tyytyväinen. Ehkä pieni piikki on puuttunut, mutta juokseminen on ollut erittäin tasaista ja viime kautta selvästi parempaa."

Kuva: Jaakko Stenroos/All Over Press