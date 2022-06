Suomi hätää kärsimässä keskitysten kanssa, Japani löi tauluun rumat lukemat – asiantuntija: "Oman maalin suojelu huonoa läpi ottelun"

Suomen naisten jalkapallomaajoukkue kohtasi EM-kisoihin valmistavassa ottelussa Japanin. 2011 MM-kultaa ja 2015 MM-hopeaa saavuttanut Japani hakee nousua takaisin absoluuttiseen kärkeen. Tällä hetkellä Japani on Fifan rankingissa sijalla 13 ja Suomi sijalla 29.

– Japani-ottelu valmistaa meitä siihen, kuinka nopeaa peli on. Haluamme nähdä, että joukkue työskentelee yhtenäisesti ja etäisyydet pysyvät hyvinä, Signeul ennakoi.

Yle Urheilun asiantuntija Jonne Kunnas toivoi, että tiiviin puolustamisen lisäksi Helmareilta nähtäisiin selvää suunnitelmallisuutta siitä, miten joukkue hyökkää pallonriiston saadessaan. EM-kisoissa on odotettavissa, että Suomi joutuu puolustamaan paljon ja alhaalta. Vastahyökkäykset ovat isossa roolissa, jos Suomi aikoo huippumaita horjuttaa.

Lupaava ensimmäinen puoliaika

Toisella puoliajalla puolustus mureni

Kapteeni Korpela: "Aivan liikaa harhasyöttöjä, helppoja virheitä"

– Aloitimme hyvin. Sen jälkeen annoimme heille pallonhallinnan erityisesti toisella jaksolla. Jotkut asiat toimivat hyvin, mutta olimme väsyneitä ja he ovat hyviä pallonhallinnassa. Olimme passiivisia ja tästä ottelusta opimme sen, että pitää olla aggressiivisempi.

– Annoimme heille tilaisuuden maalien tekoon ja sellainen vaikuttaa mielialaan. Toisen puoliajan alussa oli hyvä fiilis, mutta he pääsivät heti tekemään maalin. Nousemme kyllä tästä. Hyvä, että niin moni pääsi pelaamaan. Hieno ilta ja harmi, että fanit eivät nähneet enempää Suomen maaleja.

– Ainakin opittiin, millaista on pelata tällaisessa helteessä, sitä voi olla heinäkuussa Englannissakin. Oltiin selvästi väsyneitä, mutta sama se on vastustajalle, ei me voida sitä syyttää.