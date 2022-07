Hyvinkään Kankurissa sijaitseva tekonurmikenttä on paikallisen Palloseuran koti, joka tunnetaan paremmin Villa Parkina. Lempinimensä kenttä on saanut lähellä sijaitsevasta villatehtaasta.

Franssi, 27, on itse lähtöisin Riihimäeltä – 13 kilometrin ja seitsemän minuutin junamatkan päästä Hyvinkäältä. Junamatkat tulivat Franssille jo nuoresta pitäen tutuksi, kun Riihimäen Nappulaseura vaihtui HyPSiin.

Leinosen mainitsema kova innostus on Franssin läheisten mukaan merkittävässä osassa nykyään 27-vuotiaan hyökkääjän menestyksessä. Innostus on pysynyt mukana uralla, joka on vienyt Sveitsin, Tanskan, Italian ja Espanjan pääsarjojen huippujoukkueisiin. Nykyään Franssi pelaa Real Sociedadissa Espanjan liigassa.