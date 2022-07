Lise Klaveness piti puheen, joka sai Fifa-pamppujen korvat punottamaan – tutkija avaa, miksi juuri norjalaisnaiset ovat tehneet jalkapallosta tasa-arvoisempaa

Oletko sinä Suomen kovin Futistietäjä? Kerro, kuka voittaa kenet ja millä tuloksella kesän EM-kisoissa. Kisaat Futistietäjässä myös huimista palkinnoista. Kesän kuumimpaan futispeliin pääset tästä.

– Vuonna 2010 FIFA myönsi MM-kisat tavalla, jota ei voi hyväksyä, seurauksin, joita ei voi hyväksyä. Ihmisoikeuksia, tasa-arvoa ja demokratiaa, jalkapallon perusarvoja, ei huomioitu, kuin vasta vuosia myöhemmin. Työnantajille, jotka eivät pysty varmistamaan MM-kisatyöntekijöiden turvallisuutta ja vapautta, ei ole tilaa. Ei myöskään johtajille, jotka eivät kykene järjestämään naisten kisoja. Eikä kisajärjestäjille, jotka eivät pysty varmistamaan kisoihin saapuvien seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen turvallisuutta ja kunnioitusta.

Lise Klavenessin puhe Qatarissa kansainvälisen jalkapalloliitto FIFA:n kongressissa (siirryt toiseen palveluun)maaliskuussa suututti kisajärjestäjät ja sai valtavan mediahuomion. Sosiaalisessa mediassa rohkea puheenvuoro keräsi kiitosta.

Rohkea se oli myös siksi, että Klaveness itse elää parisuhteessa naisen kanssa. Homoseksuaalisuus on Qatarissa laitonta vankeusrangaistuksen uhalla. Vaikka FIFA on toivottanut kaikki jalkapallokannattajat tervetulleiksi, on osa MM-kisojen virallisista hotelleista onkin kieltäytynyt (siirryt toiseen palveluun)majoittamasta samaa sukupuolta olevia pareja.

Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen syrjintä ja kohtelu on vain yksi Qatarin MM-kisojen yhteydessä esiin nousseista epäkohdista. Suurin huomio on kiinnittynyt maassa työskentelevien vierastyöläisten olosuhteisiin, minkä lisäksi myös ilmastoasiat ovat nousseet keskusteluun. Kisat pelataan poikkeuksellisesti marras-joulukuussa, sillä kesällä maassa olisi hengenvaarallisen kuuma.

Siirtotyöläisten työoloista on keskusteltu vuosia, mutta merkittäviä parannuksia ei ole näkynyt. Kuva: Jari Kärkkäinen/Yle

Klaveness ei suinkaan ole ensimmäinen norjalaisnainen, joka on muuttanut jalkapallomaailmaa. Tähtipelaaja Ada Hegerberg arvosteli painokkaasti maan panostamista naisten maajoukkuetoimintaan. Siksi hän jättäytyi pois maajoukkuetoiminnasta useiden vuosien ajaksi ja keskittyi seurajoukkueuraansa ranskalaisjätti Lyonissa. Tänä keväänä Hegerberg palasi maajoukkueeseen.

Mutta on niitä muitakin kuin Hegerberg.

Norjalaisia on oikeastaan kiittäminen siitä, että naiset ylipäätään pelaavat virallisissa arvokisoissa.

Kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA myöntyi järjestämään ensimmäisen kerran viralliset naisten MM-kisat vasta vuonna 1991. Myös tämä muutos lähti rohkean norjalaisen puheesta Fifan kongressissa, vuonna 1986.

– Ellen Wille oli ensimmäinen nainen Norjan jalkapalloliiton johtokunnassa. Hän, hyvin pienikokoinen nainen, pienestä pohjoismaasta, astui ensimmäisen Fifan kongressiin kritisoimaan Fifaa siitä, että he eivät kiinnittäneet vuotuisessa raportissaan huomiota naisten jalkapalloon ja ehdotti MM-kisojen järjestämistä ja naisten jalkapallon ottamista mukaan olympiaohjelmaan. Ensimmäiset MM-kisat pidettiin vuonna 1991 ja kymmenen vuotta puheen pitämisen jälkeen pelattiin myös ensimmäinen naisten olympiafinaali, norjalaistutkija Bente Skogvang muistelee.

Kyseinen Atlantan olympiafinaali oli merkittävä kokemus myös Skogvangille, sillä hän toimi ottelussa erotuomarina lähes 80 000 katsojan edessä. Myöhemmin kokemukset niin pelaajana, valmentajana kuin erilaisissa tehtävissä Norjan jalkapalloliitossakin ovat inspiroineet Skogvangia tutkimaan naisten jalkapalloa.

Toukokuussa Jyväskylässä järjestettyyn jalkapalloseminaariin saapunut Skogvang on juuri oikea henkilö vastaamaan siihen, miksi Norjasta tulee niin vahvoja jalkapallossa vaikuttavia naisia.

– Minun on lisättävä listaan myös Karen Espelund, Skogvang aloittaa.

– Myös hän on puhunut FIFA:n kongresseissa samaan malliin kuin Lise. Hän ei saanut yhtä paljon mediahuomiota, mutta kuitenkin.

Espelund nousi Norjan jalkapalloliiton pääsihteeriksi vuonna 1999. UEFA:n johtokunnassa hän oli mukana vuosina 2012–2016.

Karen Espelund ja nykyään UEFA:n naisten jalkapallon päällikkö Nadine Kessler vuoden 2019 MM-kisojen karsintojen arvontatilaisuudessa keväällä 2017. Kuva: EPA/All Over Press

Mutta palataan aiheeseen ja polttavaan kysymykseen: miten pienestä Norjasta ponnistaa jalkapallomaailmaan niin suuresti vaikuttavia naisia?

Skogvang miettii jälleen hetken.

– Se ei ole vain yhden henkilön aikaansaannos, vaan useamman, joka on taistellut näiden asioiden puolesta jo vuosia. Heillä on hyvä tuki eri yhteiskunnan saroilta ja jalkapallomaailma takanaan. Se on syy, miksi he uskaltavat olla rohkeita, kun tulevat kansainväliselle näyttämölle.

Vaikka Hegerbergin yhden naisen mielenosoitus arvostelikin liiton naisten maajoukkuetoimintaa, totuus on, että ainakin päättävissä pesteissä Norjan jalkapalloliitossa tasa-arvoon on panostettu merkittävästi jo useiden vuosien ajan.

Johtokunnasta puolet on miehiä, puolet naisia. Entinen maajoukkuepelaaja Klaveness on kuitenkin ensimmäinen nainen, joka nousee puheenjohtajaksi.

– Liiton perustamisesta on 150 vuotta, joten oli jo aikakin! Skogvang tuhahtaa.

Lise Klaveness pelasi maajoukkueessa yli 70 ottelua. Hän lopetti uransa kauteen 2011. Kuva: / All Over Press

Skogvang muistelee omia nuoruusvuosiaan ja ainaisia taisteluita miesten joukkueen kanssa. Miesten joukkue sai paremmat harjoitteluvuorot huolimatta siitä, missä divisioonassa he pelasivat.

Enää niin ei ole.

– Tasa-arvon suhteen on otettu jättimäinen harppaus. On mahdollisuus pelata paremmilla kentillä, on enemmän koulutettuja, parempia valmentajia, on enemmän aikaa levolle, Skogvang aloittaa.

Naisten liigaorganisaatio on kehittynyt viime vuosina hurjasti.

– Heillä on kolme täysipäivästä työntekijää, jotka työskentelevät median kanssa. He tekevät omat sponsorisopimuksensa ja myyvät omia mediaoikeuksiaan. Naisten liigassa on "ammattilaispäivät", eli jokaisella pelaajalla on ainakin yksi päivä, josta he saavat palkkaa, Skogvang kertoo innoissaan.

Osa sarjan pelaajista pelaa ammatikseen. Ne, jotka opiskelevat tai työskentelevät pelaamisen ohella, saavat nauttia ammattilaiselämästä ainakin neljä päivää kuussa.

– Muille on ainaki yksi päivä viikossa, kun he voivat tulla aamulla, syödä aamiaista, kokoontua, treenata, syödä lounasta yhdessä ja harjoitella toisen kerran. He voivat elää kuin miesammattilaiset edes yhden päivän ajan. Se on todellakin iso parannus!

Ada Hegerberg jättäytyi maajoukkuetoiminnasta pois surkeasti sujuneiden 2017 EM-kisojen jälkeen, mutta palasi 2022 kisojen kynnyksellä. Kuva: All Over Press

Norjan naisten jalkapallomaajoukkue löytyy maailmanlistan sijalta 11. Hegerbergin lisäksi joukkueesta löytyy lukuisia maailmantähtiä, kuten Barcelonan Caroline Graham Hansen ja Chelsean Guro Reiten.

Edellisissä EM-kisoissa Norja jäi katastrofaalisesti A-lohkon hännille, kun se hävisi kaikki kolme otteluaan eikä tehnyt maaliakaan. Samasta lohkosta Tanska ja Hollanti painelivat lopulta aina loppuotteluun saakka.

– Norja on jäänyt viime vuosina kultaisen sukupolven jälkeen hieman jälkeen, Skogvang myöntää.

Joukkueella on MM-kultaa Ruotsista vuodelta 1995 ja olympiakultaa Sydneysta kesältä 2000. Lisäksi se on voittanut EM-kultaa kahdesti vuosina 1987 ja 1993. Edellinen arvokisamitali on Ruotsista pelatuista EM-kisoista vuodelta 2013, jolloin Norja jäi hopealle.

Tänä vuonna Skogvang kehaisee joukkueen olevan kuitenkin kilpailukykyinen. Joukkue on voittanut viisi edellistä peliään, viimeisimpänä Tanskan ennen EM-kisojen alkua.

Vielä oman kotimaansa menestystäkin enemmän Skogvang iloitsee pohjoismaisesta menestyksestä.

– Kaikki viisi maata on selviytynyt 16 parhaan joukkoon, se on todellakin mahtavaa ja kertoo kehityksestämme!

Kaiikki EM-kisojen ottelut näkyvät Ylen kanavilla. Norja kohtaa torstaina avausottelussaan Pohjois-Irlannin kello 22.00. Kaikki EM-kisoista Yle Urheilun kisasivustolla.