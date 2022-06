Suunnistuksen MM-mitaleita rohmunnut brittitähti Megan Carter-Davies yllättää haastattelussa – puhuu suomea

Miten Britannian kärkinimiin kuuluva suunnistaja osaa kieltämme? Vastaus löytyy Nurmijärveltä. Carter-Davies on edustanut paikallista seuraa Rajamäen Rykmenttiä suunnistuksen suurviesteissä jo vuodesta 2015 lähtien. Walesilainen päätyi seuraan sattumalta.

Pariskunta on edustanut Rykmenttiä viestikilpailuissa siitä lähtien.

– Seura on mahtava, pidämme sen rennosta ilmapiiristä. He antavat meille paljon mahdollisuuksia harjoitella ja kilpailla joukkueen kanssa. Järjestely sopii meille täydellisesti, suunnistaja kertoo Yle Urheilulle.

Carter-Davies on osallistunut kansainvälisiin kilpailuihin jo pienestä pitäen.

– Se antoi minulle paljon kokemusta suunnistuksesta ja kansainvälisistä kilpailuista jo nuoresta pitäen. Olen oppinut paljon. Se on johtanut tähän pisteeseen.

Edellä vain Tove Alexandersson

Carter-Daviesilla, 26, on kova saldo meneillään olevista suunnistuksen MM-sprinteistä: kaksi kilpailua ja kaksi hopeaa. Hänellä ei ole aiempia mitaleita aikuisten arvokisoista.

Rajamäen Rykmentin joukkueenjohtaja Seppo Varmavuon mukaan läpimurtokauttaan tekevän Carter-Daviesin kehityskaari on ollut nähtävissä.

– Ennakkoon tiedettiin, että Megan on hyvässä kunnossa ja panostanut juuri sprinttiin.

– Siellä vauhtiharjoittelu on ihan erilaista kuin Suomessa. Mielestäni Suomessa on rumasti sanottuna totuttu nysväämään teknisessä ja yksityiskohtaisessa suunnistuksessa vauhdin sijaan. Suunnistuksesta on tullut vauhtilaji. Sprintissä se korostuu, Varmavuo pohtii.