Miro Little, 18, on suomalaisen koripallon suurin lupaus sitten Lauri Markkasen – heittää viikossa 2 000 kertaa omalla ajalla

Miro Little on Suomen koripallomaajoukkueen tuleva tähti.

Miro Little debytoi Susijengissä helmikuussa vain 17-vuotiaana. Suomalaisnuorukaisen tavoitteena on pelata tulevaisuudessa maailman parhaassa koripalloliigassa NBA:ssa.

Suomi kohtaa tänään koripallon miesten MM-karsintaottelussa Ruotsin kello 18.30.

– Miro on todellinen lahjakkuus Euroopan ja koko maailman mittakaavassa. Hänelle vain taivas on rajana.

Näin Miro Littleä kuvailee Suomen koripallomaajoukkueen pitkäaikainen tähtipelaaja Petteri Koponen, joka on uransa aikana nähnyt lukuisia nuoria lupauksia eri puolilla maailmaa.

Kuka sitten on toukokuun 30. päivä 18 vuotta täyttänyt Miro Little?

Kaikessa yksinkertaisuudessaan hän on Cleveland Cavaliersia edustavan Lauri Markkasen jälkeen seuraava suomalaispelaaja, jolla on realistinen mahdollisuus pelata koripallon huippuliiga NBA:ssa.

Ennen NBA oli Littlelle unelma. Viimeisen vuoden aikana unelma on muuttunut tavoitteeksi.

Takamieslupauksella on siihen kaikki avut kunnossa. Hän on takamieheksi riittävän pitkä – 193 senttiä. Lisäksi Little on fyysisiltä ominaisuuksiltaan erinomainen.

Ja kaikkein tärkeimpänä, hän tietää kuinka pelata koripalloa.

– Suurimmat vahvuuteni ovat tällä hetkellä pelin johtaminen, pelin lukeminen ja syöttötaito. Suurin heikkouteni on vielä toistaiseksi heittotaito, mutta sekin on kehittynyt viime aikoina. Siihen keskityn myös eniten tällä hetkellä, sanoo Miro Little Yle Urheilun haastattelussa..

Miro Little sanoo, että hänet on hyvin otettu vastaan Susijengissä. Kuva: Ilkka Loikkanen / Yle

– Viime viikkojen aikana ylimääräisiä heittoja harjoitusten ulkopuolella on tullut noin 2 000. Tuon määrän yritän saada vähintään joka viikko.

"Olen jo pienestä pitäen tiennyt mitä haluan"

Lahjakkuus on lopulta sitä, mitä lahjakkuudella tekee. Tämän asian Miro Little on sisäistänyt. Hän valmis kovaan työntekoon saavuttaakseen omat tavoitteensa.

Tämä on helppo uskoa, kun Little juttelee tasapainoisella äänellä Urhea-hallin kahviossa Susijengin harjoitusten jälkeen. Vastaukset tulevat harkiten, mutta sanojen takaa voi aistia vahvan uskon itseensä.

Miro Little lapsena Tampereen Pyrinnön paidassa. Kuva: Niko Packalen

Little sai koripallo-oppinsa Tampereen Pyrinnön juniorimyllyssä. Viimeisen kolmen vuoden ajan hän on asunut Helsingissä ja edustanut Helsinki Basketball Academya.

– Olen pienestä alkaen tiennyt mitä haluan. Minun valmentajani ja vanhempani ovat myös pystyneet ohjaamaan oikeaan suuntaan. Paljon on töitä edessä ja useita osa-alueita pitää vielä kehittää, paaluttaa Little.

Jännitti maajoukkuedebyyttiä vatsakipuun saakka

Uran toistaiseksi suurimman loikan Little koki helmikuussa, kun hän debytoi 17-vuotiaana Susijengin paidassa MM-karsintaottelussa Sloveniaa vastaan. Hänestä tuli samalla ensimmäinen alaikäisenä maajoukkueessa pelannut sitten Teemu Rannikon.

Little teki välittömästi vaikutuksen yli viisituhatpäiseen suomalaisyleisöön ennakkoluulottomalla pelaamisella. Lopulta debyyttipelin saldona oli 12 minuutissa kuusi koriinjohtanutta syöttöä ja kolme levypalloa.

Harva pelaaja on valmis ponnistamaan Suomen ykkösdivisioonasta maajoukkueen vastuunkantajaksi.

– Se oli iso hyppäys. En ollut koskaan pelannut noin suuren yleisön edessä. Minua harvoin jännittää, koska tunnen oloni kotoisaksi kentällä.

– Silloin tilanne oli toisin. Jännitin niin paljon, että mahaan sattui. Mietin, että mitä täällä oikein tapahtuu. Kun lopulta pääsin kentälle, oloni normalisoitui ja tuntui kotoisalta, muistelee Little.

Kuva: Ilkka Loikkanen / Yle

Little kertoo, että hänet on otettu maajoukkueessa hyvin vastaan. Juuri tämän sanottuaan muutama kokeneempi susijengipelaaja kulkee Yle Urheilun haastattelutuokion ohi ja huutelee nuorelle lupaukselle.

– Ota ihan rennosti vaan Miro! Ei tarvi istua selkä noin suorana. Rennosti!

Littlestä on kasvamassa Susijengin kulmakivi yli vuosikymmenen ajaksi. Miesten maajoukkue on juuri nyt murroksen kynnyksellä. Shawn Huffin ja Petteri Koposen kaltaiset kokeneet jyrät ovat siirtymässä syrjään. Samaan aikaan nuorta voimaa on jo noussut esiin.

Little on tehnyt kovalla työmoraalillaan vaikutuksen Susijengin kokeneeseen kaartiin.

– Olen oppinut tuntemaan vähän Miroa ja nähnyt miten hän harjoittelee. Isoin juttu Mirossa on se, että hän on ymmärtänyt, ettei lahjakkuus ilman työntekoa vie mihinkään. Harjoittelu on tärkein asia, koska koripallo on niin globaali laji ja kilpailu on kovaa, sanoo Petteri Koponen.

– Miron fyysiset ominaisuudet ovat aivan mielettömät ja hän on erittäin taitava. On tosi kiva nähdä, että nuori poika on jo aika valmis pelaamaan tällä tasolla. Tottakai siitä vielä puuttuu tietty kokemus, mutta se tulee vain pelaamalla kovia pelejä ja meitä kokeneempia kavereita vastaan harjoituksissa, kertoo Sasu Salin.

– Miron kaltainen pelaaja päättää itse, mihin rahkeet riittävät. Isoin edellytys on, että hän pysyy terveenä, linjaa valmennuksen johtaja Henrik Dettmann.

Kuva: Ilkka Loikkanen / Yle

Littlen mukaan kova halu työntekoon on tullut verenperintönä.

– Iskä on jäätävän kova tekemään duunia. Tottakai myös sillä on vaikutusta, kun näen miten molemmat vanhempani ja koko perhe tekee töitä niiden asioiden eteen, mitä he haluavat olla. Kun katson mitä he tekevät, niin sillä on iso vaikutus minuun joka kerta, kun olen koriskentällä, hehkuttaa Little.

Perheen tuki tärkeää

Rakkaus koripalloa kohtaan on tullut jo nuorena, koska laji on ollut iso osa Littlen perheen arkea vauvasta saakka.

Hänen isänsä LaTrice on entinen pääsarjatason pelaaja ja nykyisin hän toimii korisliigassa erotuomarina. Myös Kati-äiti on vahva taustavaikuttaja tamperelaisessa koripallossa.

– Nuorempana treenasin tosi paljon isän kanssa. Molemmat vanhempani ovat tosi kannustavia. He totta kai myös auttavat mahdollisimman paljon, jos kysyn heiltä neuvoa. He antavat valmentajien hoitaa oman hommansa ja kannustavat sekä tukevat minua, kertoo Little.

Koripallo on ollut Miro Littlen laji pienestä pitäen. Kuva: Niko Packalen

Myös perheen koripalloherruus on vaihtunut isältä pojalle. Tämä tosin tapahtui vasta tammikuussa Yhdysvalloissa. Silloin Miro voitti isänsä LaTricen ensimmäistä kertaa yksi vastaan yksi -pelissä.

– Iskä ei ollut suostunut pelaamaan minua vastaan pitkään aikaan. Hän ei saanut tehtyä enää yhtään koria minua vastaan. Muistaakseni voitin pelin 8–0. Se oli hyvin nopea lakaisu, Little nauraa.

Diabetesta sairastava Little on oppinut nuoresta saakka oppinut ottamaan vastuuta itsestään ja omasta tekemisestään. Little kokee, että tämä asia on tehnyt hänestä paremman koripalloilijan ja ihmisen.

– Se pitää aina ottaa huomioon. Se on myös asia, joka ei koskaan mene pois. Minulla on ojentajassa sellainen lätkä, joka näkyy varmasti jossain kuvissa. Se on on ulkoisesti ainoa asia, josta huomaa, että sairastan diabetestä, kertoo Little.

– Olen oppinut ottamaan vastuuta siitä ihan alusta saakka ja hoitamaan sen täysin itse. Se on auttanut minua kasvamaan myös paljon ihmisenä. Jos hoidat diabeteksen hyvin, se ei vaikuta mihinkään.

Miro Littlestä odotetaan maajoukkueen pitkäaikaista luottopelaajaa. Kuva: Niko Packalen

Uran seuraava askel Yhdysvalloissa

Little on mennyt urallaan harkiten eteenpäin. Hän itse puhuu siitä, että kaikki entiset ja tulevat askeleet urallaan vievät häntä kohti suurinta tavoitettaan NBA:ta.

Päättyneellä kaudella 2021–2022 Little takoi tilastoriville komeat numerot HBA-Märskyn divarijoukkueen paidassa. Hän urakoi 21,8 pistettä, 9,2 levypalloa, 5,6 syöttöä ja 2,7 riistoa ottelua kohti. Little upotti kolmen pisteen heittonsa mukavalla 38% tarkkuudella.

Seuraava porras Littlen uralla ylittyy syksyllä, kun hän matkustaa valtameren toiselle puolelle. Hän siirtyy ensi kaudeksi kansasilaiseen Sunrise Christian Academyyn pelaamaan high school -joukkueeseen.

Tämän jälkeen Little on sitoutunut pelaamaan kovatasoisessa Baylorin yliopistossa.

– Nuo ovat asioita, jotka ovat olleet mielessäni jo pitkään. Nuorempana ajattelin, että haluan tulla Mäkelänrinteen urheilulukioon ja pelata HBA:ssa. Sen jälkeen olen ajatellut, että haluan pelata high schoolissa ja yliopistossa, josta jatkan NBA:han, Little sanoo naama peruslukemilla.

– Nämä kaikki ovat olleet portaita, joita olen halunnut kivuta. Nyt siihen on mahdollisuus, niin siihen on pakko tarttua. Se on isomman unelman tavoittelua pienempien unelmien kautta.

Miro Littlen tavoitteet ovat NBA:ssa. Kuva: Emmi Korhonen / Lehtikuva

Littlen palveluksista kilpaili parisenkymmentä isoa yliopistoa. Tammikuussa Little kävi lähipiirinsä kanssa tutustumassa Baylorin, Indianan ja Villanovan yliopistoihin. Päätös sitoutua Baylorin ohjelmaan syntyi heti matkan jälkeen.

– Sieltä lähti juuri kolme takamiestä NBA:han. Heillä on kokemusta myös paljon eurooppalaisista pelaajista, jotka ovat päässeet myös NBA:han. Viimeisimpänä sieltä varattiin minun hyvä kaverini Jeremy Sochan, joka on puoliksi puolalainen. Hän myös kertoi minulle, minkälaista jokapäiväinen elämä ja harjoittelu on Baylorissa, sanoo Little.

– Tiedän jo nyt, ettei asiat ole koko ajan ruusuilla tanssia vaan vaikeita hetkiä on myös varmasti edessä.

NBA unelma muuttunut tavoitteeksi

Littlen ajatukset NBA:sta muuttuivat runsas vuosi sitten, kun Yhdysvaltain isot yliopistot ilmaisivat kiinnostuksestaan suomalaistakamieheen. Silloin unelma muuttui tavoitteeksi.

Littlelle NBA on ollut liiga, joka on ollut hänen tiedossaan niin kauan kuin hän muistaa. LaTrice-isä on näyttänyt pojalleen Michael Jordanin huippuhetkiä youtubesta pikkupojasta saakka. Little pitääkin Jordania kaikkien aikojen parhaana pelaajana.

Nuori suomalainen seuraa luonnollisesti NBA:n tapahtumia tarkasti. Nykyisin hänen suosikkipelaajien listalle kuuluvat taitavat takamiehet Chris Paul, Devin Booker sekä Kyrie Irving.

Little haluaa nousta tulevaisuudessa esikuviensa tasolle NBA:ssa.

– Sinne haluan mennä ja siellä haluan pysyä. Monet sanovat, että haluavat mennä NBA:han, mutta minä haluan pysyä siellä pitkään ja olla myös hyvä pelaaja siellä. Se on iso tavoite, mutta teen joka päivä töitä sen teen, kertoo Little tavoitteistaan.

Missä näet itsesi 10 vuoden kuluttua?

– Pelaan silloin urani parhaita vuosia NBA:ssa, päättää Little painokkaasti.