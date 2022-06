Helmareiden peleissä on vain murto-osa naapurimaiden yleisömääristä – Palloliitto tunnustaa epäonnistuneensa naisten jalkapallon markkinoinnissa

Palloliiton puheenjohtajan mukaan Huuhkajat on tällä hetkellä ainoa menestynyt brändi kotimaisessa maajoukkuejalkapallossa. Liitto heräsi Helmareiden brändin markkinointiin reilusti myöhässä.

Oletko sinä Suomen kovin Futistietäjä? Kerro, kuka voittaa kenet ja millä tuloksella kesän EM-kisoissa. Kisaat Futistietäjässä myös huimista palkinnoista. Kesän kuumimpaan futispeliin pääset tästä.

Suomen naisten jalkapallomaajoukkueen maanantaista kirvelevää 1–5-tappiota Japania vastaan oli Turun illassa todistamassa vaivaiset 2 814 katsojaa.

Sitä vastoin naapurimaissa Ruotsissa ja Tanskassa on tällä viikolla rikottu naisten maajoukkuejalkapallon yleisöennätyksiä. Fifan rankingissa toisena olevan Ruotsin ja Brasilian välistä maaottelua oli tiistaina seuraamassa ennätysmäärä yleisöä Friends Arenalla Solnassa. Katsomossa oli peräti 33 218 henkeä.

– Fanikulttuuri on Ruotsissa paljon pidemmällä. He ovat myös pärjänneet arvokisoissa monesti, mitä me emme ole tehneet, hyökkääjä Jutta Rantala kommentoi Yle Urheilulle.

Myös Tanskan naismaajoukkue teki viikko sitten uuden yleisöennätyksen, kun Brasiliaa vastaan pelatussa ottelussa oli mukana 21 542 kannattajaa.

– Aika iso ero meidän matseihin. Olisi huikeaa, jos joskus päästäisiin samanlaisiin lukemiin myös Suomessa, mutta meillä on vielä aika paljon tekemistä sen eteen. Tuollainen fanimäärä antaa valtavasti energiaa joukkueelle kentällä, keskikenttäpelaaja Emmi Alanen komppaa.

Helmarien ottelua on enimmillään seurannut paikan päällä 16 334 silmäparia. Kyseessä oli Suomessa pelattujen EM-kisojen ottelu Tanskaa vastaan vuonna 2009.

– Tosiasia on se, että suomalaisessa jalkapallossa on tällä hetkellä yksi brändi, joka vetää yleisöä, ja se on Huuhkajat. Helmareiden osalta joudutaan tekemään vielä huomattavaa brändin kasvatusta ja lisäämään pelaajien tunnettuutta, Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti tilittää Yle Urheilulle.

Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahden mukaan Helmareiden brändin kehitykseen on alettu panostaa Palloliitossa aktiivisesti vasta viime aikoina. Kuva: Markku Ojala/All Over Press

Helsingin Olympiastadionilla Helmareiden otteluissa on viime vuosina ollut keskimäärin 5000 katsojaa ottelussa.

– Se on oikea suunta, mutta olemme tietysti vielä kaukana Ruotsin ja Tanskan lukemista, Lahti sanoo.

Markkinointiin herättiin myöhässä

Palloliiton puheenjohtaja Lahti kertoo, että Helmarien ottelua Japania vastaan markkinoitiin Turussa paikallisesti. Palloliiton omia kanavia hyödynnettiin, mutta ei kattavasti. Vaikka katsojamäärällisesti ottelu oli pettymys, Lahden mukaan oli kuitenkin myönteistä, että Turussa yleisön joukossa oli paljon naisia ja nuoria tyttöjä.

Mitä Palloliitto olisi voinut tehdä paremmin, jotta peliin olisi saatu enemmän katsojia?

– En ole varma, olisiko markkinointi muualla Suomessa tuonut tuhansia katsojia enempää Turkuun. Alan harrastajat tiesivät Helmarien pelaavan Turussa. En jaksa uskoa, että Helmareiden brändi on vielä niin vahva, että sitä lähdettäisiin tässä kohtaa kauempaa katsomaan.

Miksi Suomi on niin kaukana muiden Pohjoismaiden luvuista, jos kymmenkertaisesti jäädään naapurien katsojaluvuista?

– Ainakin Tanskassa peli oli erikoistapahtuma ja sikäläinen Palloliitto halusi täyttää Parkenin. Ruotsissa myös Brasilia on mielenkiintoisempi vastustaja kuin Japani. Siitä huolimatta me olemme Suomen Palloliitossa heränneet myöhässä markkinoimaan naisten jalkapalloa. Sen eteen on nyt alettu tehdä töitä. Täytyy antaa aikaa, ei Huuhkajienkaan läpimurtoa hetkessä saatu aikaan, Lahti toteaa.

Jutta Rantala edustaa Ruotsin pääsarjassa pelaavaa Kristianstadia. Kuva: Peter Sonander/SPP/Shutterstock/All Over Press

Helmareiden näkyvyyttä on Palloliitossa kasvatettu palkkaamalla lisää ihmisiä joukkueen ja sen pelaajien markkinointiin. Myös Kansallisen liigan brändiä on pyritty kirkastamaan. Lahden mielestä Helmareiden suosion läpimurto vaatisi myös kuitenkin Huuhkajien parissa syntynyttä"Pukki Party" -ilmiötä.

– Tuleva EM-turnaus on todella tärkeä, siellä niitä tähtiä voi aidosti syntyä. Kaikki Helmarien naiset ovat huippufutaajia, mutta nostaisin Natalia Kuikan, Tinja-Riikka Korpelan ja Linda Sällströmin, jotka ovat tällä hetkellä lähimpänä Pukkimaista tähteyttä, Lahti sanoo.

Pienet EM-kisanäyttämöt nousivat otsikoihin

Osa Englannin EM-kisojen pelipaikoista on saanut kritiikkiä kapasiteettinsa puolesta. Turnauksen avausottelu pelataan jättiyleisöjen edessä Old Traffordilla ja finaali Wembleylla, mutta turnauksen muut 29 ottelua järjestetään pienemmillä stadioneilla.

Pienimmälle kisanäyttämölle mahtuu vain 4 400 katsojaa. Islannin keskikenttäpelaaja Sara Björk Gunnarsdottir kutsui stadionvalintaa aikaisemmin "noloksi" ja "epäkunnioittavaksi".

Suomi pelaa lohkopelinsä huomattavasti suuremmalla, Milton Keynesissä sijaitsevalla 30 500-paikkaisella stadionilla.

Ari Lahti seurasi Helmarien ottelua Turussa maanantaina. Arkistokuva.

Uefan naisten jalkapallosta vastaava johtaja Nadine Kessler kertoi keskiviikkona, että kisajärjestäjät ovat pyrkineet saavuttamaan stadionvalinnoillaan parhaan mahdollisen EM-tunnelman. Englannin EM-turnaukseen on myyty yhteensä lähes puoli miljoonaa lippua, mikä on jo yli kaksi kertaa enemmän kuin Hollannissa pelatussa edellisessä turnauksessa 2017.

– Vaikka pyrimme aina kunnianhimoisiin asioihin, emme voi myöskään unohtaa realiteetteja. Viittaan sillä menneisyyteen. Edellisessä naisten EM-turnauksessamme otteluissa oli keskimäärin 5 000 katsojaa.

Helmarit valmistautuu tällä hetkellä Hollannissa ensi viikolla alkaviin EM-kisoihin. Joukkue pelaa vielä toisen kisoihin valmistavan ottelun Enschedessä Hollantia vastaan lauantaina.

– Puolustuspeli pitää olla meillä parempaa, varsinkin erikoistilanteissa. Niihin meidän pitää parantaa huomattavasti, Rantala ennakoi.

Ottelu Hollantia vastaan suorana Ylen kanavilla lauantaina klo 19.

EM-kisat käynnistyvät 6.7. ottelulla Englanti–Itävalta. Helmarit pelaa EM-kisojen avausottelun Espanjaa vastaan 8.7. klo 19.

EM-kisojen ottelut näkyvät Ylen kanavilla. Kaikki EM-kisoista Yle Urheilun kisasivustolla.