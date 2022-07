Helmareiden pelaajat saavat EM-kisoista lähes 100 000 euroa vähemmän rahaa kuin Huuhkajat viime kesänä – "Pahalta tuntuu"

Naisten jalkapallomaajoukkueen menestys on perinteisesti jäänyt miesten maajoukkueen varjoon, vaikka pelkästään pelattujen arvokisojen määrällä mitattuna Helmarit ovat omassa luokassaan Huuhkajiin verrattuna.

– Pahalta tuntuu, kun kyseessä on sama laji ja sama määrä työtä tehtävänä. Eteenpäin on menty, se on iso ja hyvä asia, josta olemme onnellisia. Toivottavasti vielä joku vuosi olemme tasavertaisesti samoissa lukemissa, kuten sen kuuluukin olla, Helmareiden Amanda Rantanen kommentoi Yle Urheilulle.