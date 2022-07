Jukka Härkönen kritisoi Suomen yleisurheilun MM-joukkueen kokoa, mutta myös länsinaapuri saa pyyhkeitä – ruotsalaisjuoksijan kohtalo pöyristyttää

Faktoilla sisään. Suomi, Ruotsi ja Norja ovat kilpailleet kaikissa yleisurheilun MM-kisoissa, joista ensimmäiset järjestettiin Helsingissä vuonna 1983. 39 vuoden aikana MM-kisat on järjestetty 17 kertaa, ja kultamitaleissa peli on kolmikon kesken tasainen: ruotsalaiset ja norjalaiset yleisurheilijat ovat päässeet juhlimaan yhdeksää maailmanmestaruutta, suomalaiset seitsemää. Sen sijaan mitalien kokonaismäärässä suomalaiset johtavat peliä niukasti 22 mitalillaan. Ruotsalaisilta mitaleja löytyy 21 ja norjalaisilta 17 kappaletta.

Valtaosalla ruotsalaisista tulosraja tehtynä

Helander on kilpaillut tällä kaudella kolme kertaa, joista kahdessa tuoreimmassa hän on heittänyt täydellä vauhdilla. Näissä kilpailuissa keihäs on lentänyt hänen kädestään yli 85 metriä eli MM-kisojen tulosrajan, kruununa Paavo Nurmen kisoissa nähty 89,83. Sillä Helander on kuluvan kauden maailmantilastossa neljäntenä.