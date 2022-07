Tutkija ihmettelee huippu-urheiluyksikön johtajan valintaprosessin ympärillä olevaa kiirettä – "Kriisitilanne olisi ollut hyvä paikka ajatella uusiksi"

Uuden huippu-urheiluyksikön johtajan rekrytointiprosessi on loppusuoralla ja tuleva johtaja julkaistaan aikaisintaan tiistaina. Suomen Olympiakomitean toimitusjohtaja Taina Susiluoto kertoi Yle Urheilulle, että päätöstä on tarkoitus käsitellä Olympiakomitean hallituksen kanssa lähipäivinä.

Johtajan virkaan haki kaikkiaan 17 henkilöä. Rekrytoinnin viimeisellä kierroksella on Yle Urheilun tietojen mukaan ollut viisi henkilöä.

Uudeksi johtajaksi on esitetty olevan ehdolla entinen huippuhiihtäjä Matti Heikkinen , entinen kilpakävelijä Valentin Kononen , koripallovalmentaja Henrik Dettmann , Hiihtoliiton entinen toiminnanjohtaja Mika Kulmala ja jääkiekkovalmentaja Antti Pennanen.

On kuitenkin mahdollista, että jotkut henkilöistä ovat vetäytyneet rekrytointiprosessista.

Huippu-urheiluyksikön tehtävä on luoda toimintaedellytyksiä sekä johtaa ja koordinoida suomalaista huippu-urheilua. Susiluodon mukaan johtajalta odotetaan lisäksi ymmärrystä urheilun kansainvälisista vaatimuksista.

– Me haemme tähän ihmistä, joka olisi uuden ajan arvojohtaja ja jolla olisi kyky johtaa huippu-urheiluverkostoa ja saada meidän huippu-urheilu kansainväliseen menestykseen, Susiluoto kertoi.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun johtavan tutkijan Kati Lehtosen mukaan kyseessä on huippu-urheilun ykköspesti, kun puhutaan julkisesta urheilupolitiikasta.

– Tärkein tehtävä on johtaa urheiluverkostoa ja olla sille kasvot. Henkilö on yksikön operatiivinen johtaja ja näin ollen yksi osa kokonaisuutta, Lehtonen kuvaili.

– Ajattelisin myös esikuvallisuutta, koska ollaan merkittävässä asemassa, niin kyllähän yksi iso puoli on viedä huippu-urheilua eteenpäin yhteiskunnassa ja yhteiskunnallisena keskustelunaiheena.

"Mihinkään ei olisi ollut kiire"

Tärkeimmät mittarit tehtävässä onnistumiselle ovat Susiluodon mukaan menestys olympialajeissa, menestys urheilussa yleisesti ja ammattilaisuuden kehittyminen. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriössä on asetettuna tietyt tavoitteet huippu-urheilulle.

– Tällä hetkellä tutustumme ja käymme sitä tarkkaan läpi. Kyseessä on monen tutkijan mittava työ. Lomien jälkeen käymme läpi havaintoja ja huippu-urheiluverkoston kanssa käymme sitä syksyllä läpi. Uskon, että sieltä tulee uusia kehittämiskohteita, Susiluoto kertoi.

– Tämän kevään ikään kuin kriisitilanne olisi ollut hyvä paikka ajatella uusiksi ja pysähtyä pohtimaan asioita, joita tässä on kymmenen vuoden aikana tehty, koska mihinkään ei olisi ollut kiire.

– Koko ajan täytyy miettiä, että mikä tämän systeemin lisäarvo on. Huippu-urheiluyksikön johtaja on toki merkittävä julkinen positio ja se nimi kiinnostaa ja sen pitää kiinnostaa, mutta tietysti toivoisin valittavalta henkilöltä reflektiota, että mikä sen oman toiminnan tärkeys suomalaiselle huippu-urheilulle lopulta on, Lehtonen painottaa.