HJK aloittaa Mestarien liigan karsinnat todella heikossa tuloskunnossa – rikostuomion takia irtisanotun Jairin tapaus on puhuttanut pukukopissa

RFS vieraili Helsingissä tammikuussa ja voitti HJK:n harjoitusottelussa 2–0. HJK:n ennakon (siirryt toiseen palveluun) mukaan RFS pelaa aktiivista hyökkäyspeliä, useimmiten 4–2–3–1-muodostelmassa, ja siltä löytyy hyviä hyökkäyspään yksilöitä. Joukkue on mättänyt Latvian liigassa kuluvalla kaudella keskimäärin 2,5 maalia ottelua kohden, mutta sillä on ollut ongelmia vastahyökkäysten puolustamisessa.

– RFS on isokokoinen joukkue, vaarallinen erikoistilanteissa. Latviassa tasoerot ovat suuremmat kuin täällä. Siellä on 3–4 kärkiseuraa, sitten muut. Siellä RFS hyökkää monella pelaajalla, prässää korkealta ja on aggressiivinen. Europeleihin se varmaan vähän muuttuu, HJK:n päävalmentaja Toni Koskela arvioi Yle Urheilulle.