HIFK–Ilves-ottelun tuliset loppuminuutit puhuttavat – "Punainen kortti meni väärälle miehelle", sanoo Mixu Paatelainen

Maalivahti on uransa aikana saanut 43 keltaista korttia ja kolme punaista. Beto, 40, on pelannut Portugalin maajoukkueessa ja Euroopan huippusarjoissa muun muassa Sevillan ja Porton joukkueissa.

– Tilanne tapahtui lisäajalla. Me haluttiin saada tasoitus peliin, ja pelaajat olivat motivoituneita siihen.

HIFK on jalkapalloliigan sarjataulukossa viimeisenä ja Ilves neljäntenä. HIFK on kertonut useasti kauden mittaan olevansa taloudellisissa vaikeuksissa ja kauden läpivienti on ollut uhattuna.