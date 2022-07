Matti Heikkisen pitkäaikainen tukija kertoo, millaisen urheilujohtajan Olympiakomitea saa: "Hän ei ole mikään tuuliviiri"

Ex-maastohiihtäjä Matti Heikkinen valittiin tiistaina Suomen Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön uudeksi johtajaksi. 38-vuotias Heikkinen työskenteli aiemmin GRK-konsernissa markkinointi- ja viestintäjohtajana. Hän toimi pestissä viime syksystä alkaen.

Konsernin varatoimitusjohtaja Keijo Haavikko tuntee Heikkisen noin 15 vuoden takaa. GRK toimi Heikkisen sponsorina hänen hiihtouransa aikana.

Heikkinen saavutti uransa aikana muun muassa maailmanmestaruuden 2011 sekä himmeämpiä mitaleita. Haavikon mukaan Heikkisen kova ammatillinen ote urheilu-uralla on näkynyt myös työelämässä.

– Hän on tuloshakuinen. Hän ei ole vain töissä, vaan tekee asioita niin kuin pitääkin. Hän ei ole mikään tuuliviiri.

– Kun Matti kertoi, että häntä on kysytty tällaiseen virkaan, ilman muuta kannustin. Toisaalta sanoin, että ovi on aina auki takaisin. Olympiakomitean pesti on kuitenkin tuulinen paikka.

Mitkä ovat Heikkisen suurimmat vahvuudet urheilun huippupestissä?

– Suunnitelmallisuus ja halu tehdä uusia asioita. Häneen on tarttunut se, ettei kannata kopioida muiden tekemisiä. Kannattaa tehdä itse ja käyttää omaa järkeä. Luulen, että siinä Matilla on hyvä mahdollisuus näyttää uusiutumista myös Olympiakomiteassa ja huippu-urheilussa.

– Eiköhän elämänkoulu ole se, mikä opettaa. Eihän mihinkään tehtävään kukaan ole täysin valmis, vaan tilanne opettaa. Pitää olla kykyä ajatella muutostilanteessa. Uskon, että se on Matin vahvuus. Hän osaa heti reagoida muutokseen ja näkee uudet mahdollisuudet. Hän ei myöskään pelkää yrittää, Haavikko lisää.

Matti Heikkinen valittiin Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtajan virkaan. Kuva: Mikko Stig / Lehtikuva

Maalaisjärjellä vastataan politikointiin

Ennen GRK-pestiään Heikkinen työskenteli jonkin aikaa Samppa Lajusen Samla Capital -kiinteistösijoitusyhtiössä. Myös Lajunen on entinen huippu-urheilija. Hän on yhdistetyn kolminkertainen olympiavoittaja.

Lajusen mukaan Heikkinen on erinomainen valinta huippu-urheiluyksikön johtajan virkaan.

– Uskon, että Matilla on tarvittava tieto, taito ja kokemus tehtävään. Hänellä on hyvät lähtökohdat, Lajunen kommentoi Yle Urheilulle.

Heikkinen lopetti uransa yli kolme vuotta sitten. Jotkut voivat ajatella, että 38-vuotiaalle Heikkiselle ei ole kertynyt tarpeeksi työkokemusta. Haavikko kuitenkin muistuttaa, että työuraa on myös mittava huippu-urheilijan elämä huipputasolla.

– Urheileminen on myös kokopäivätyötä. Urheilijoilla se vaikuttaa siihen, että toisenlainen työelämä tulee vasta myöhemmin. Varsin määrätietoista tekemistä urheilukin on, jos on maailman huipulla. Siinä mielessä sanoisin, että Matilla on erittäin pitkä ura takana.

Haavikko arvelee, että uudessa pestissä yksi haasteista on politikointi.

– Varmasti on erilaisia haasteita, kun on erilainen tehtävä ja joutuu erilaisen sidosryhmän kanssa olemaan tekemisessä. Mukana on myös politikointia.

Osaako Matti vastata politikointiin?

– Kyllä varmasti. Se on maalaisjärki, millä nämä asiat pitää ratkaista.

Heikkinen aloittaa tehtävässään 1. syyskuuta.