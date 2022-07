Se, että Suomi saa edustajan MM-kisoihin naisten korkeushyppyyn, ei ole itsestäänselvyys. Mutta se, että Eugenen MM-kisoissa suomalaisedustajia lajissa on peräti kolme, on jo historiallista.

Ella Junnila , 23, on nuoresta iästään huolimatta kokenut arvokisakävijä. Sen sijaan MM-joukkueeseen nousseet Heta Tuuri , 27, ja Sini Lällä , 28, valmistautuvat nyt ensimmäisiin aikuisten arvokisoihinsa.

MM-kisapaikka tuli sekä Tuurille että Lällälle hieman yllättäen, sillä heidän päätavoitteensa on ollut vasta elokuun EM-kisoissa. Juhannusviikonlopun Oulun kisan jälkeen kummallekin alkoi kuitenkin valjeta, että myös MM-kisat ovat mahdolliset rankingin kautta. Tuuri oli lopullisessa rankingissa sijalla 29 ja Lällä sijalla 30, kun 32 parasta pääsi mukaan.

Sekä Tuurin että Lällän tie nuorten arvokisaedustajasta aikuisten arvokisadebytantiksi on ollut pitkä, ja myös mutkikas.

– Olen aina halunnut todistaa itselleni, että pystyn kilpailemaan korkealla tasolla. Minulla on takana hankalia kausia ja olen välillä ollut aika syvissä vesissä. Kun miettii, kuinka pitkälle olen tullut, niin tuntuu kyllä hyvältä, Lällä toteaa.

Pettymysten kautta henkistä vahvuutta

– Suomessa olen tottunut siihen, että valmentaja on urheilijan tukena ja näkee sen, mitä ulkopuolella tapahtuu. Yhdysvalloissa valmentajat yrittivät turhaan olla auktoriteetteja sen sijaan, että olisivat keskustelleet avoimesti.

– Ehkä siinä kohtaa olen ymmärtänyt, että tämä on vain urheilua. Urheilu ei ole koko elämä ja osaan nykyään nauttia enemmän. Totta kai vieläkin tulee pettymyksiä, mutta se, miten niistä pääsee yli, on ollut suurin muutos.

Vammakierre ei saanut lopettamaan

Pienet, yksinkertaiset asiat vieneet eteenpäin

Sekä Heta Tuuri että Sini Lällä ovat tällä kaudella parantaneet ennätyksiään sekä hallissa että ulkona. Lällän hallitulos 190 on Suomen kaikkien aikojen listalla kolmantena ja Tuurin 188 kahdeksantena. Molemmat ovat hypänneet nyt ulkona 190 ja jakavat tällä kaikkien aikojen listalla kuudetta tilaa.

Molempien ennätyskunnon takaa löytyy pieniä, yksinkertaisia asioita, mutta yksi tärkeimmistä asioista on ollut se, että molemmat ovat päässeet harjoittelemaan viimeiset kolme vuotta terveinä.

Tuurin tekniikkaan on tehty pieniä muutoksia, hänen fyysiset ominaisuutensa ovat menneet eteenpäin ja hän on pystynyt hyödyntämään niitä tekniikassaan. Lisäksi Tuuri kävi viime syksynä henkisen valmennuksen kurssin, jonka oppeja hän on nyt ammentanut niin harjoittelu- kuin kilpakentillä.