Maailman paras loukkaantui juuri ennen EM-avausta Helmareita vastaan – Suomen kapteenin usko jättiyllätykseen kasvoi, asiantuntijat luottavat yhä Espanjaan

Vastikään Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan äänestyksessä maailman parhaaksi naisjalkapalloilijaksi valitun Putellasin polvivamma on valtava takaisku Espanjan mestaruushaaveille.

– Emme ole keskustelleet heidän poissaoloistaan hirveästi. Heillä on niin laaja rinki taitavia pelaajia. Tottakai Putellas on maailman paras pelaaja, mutta emme ole keskittyneet Espanjan poissaoloihin paljoa. Tilanne tuli myös niin nopeasti, ettemme ole siksi siihen syventyneetkään, Korpela sanoo.

Putellasin puuttuminen on kuitenkin Suomelle tietynlainen apu avausotteluun.

Yle Urheilun asiantuntijat Maija Saari ja Jonne Kunnas arvioivat, miten keskikentän maestron poisjääminen vaikuttaa yhteen ennakkosuosikeista. He ovat yhtä mieltä siitä, että vaikka kolaus on kova, Espanjan peli vielä kulkee.

Espanjan peli on kulkenut Putellasin kautta

– Itseäni harmitti hänen puolestaan. Kaikki paranemiset sinne hänen luokseen, pelaajana ymmärrän, kuinka vaikeaa on jäädä pois kisoista noin kovan loukkaantumisen vuoksi, italialaista SS Laziota seurajoukkuetasolla edustava Heroum pohtii.

– Se on todella valitettavaa, ei kenellekään toivoisi sellaista, Damallsvenskanin Kristianstads DFF:n hyökkääjä Alanen sanoo.

Kokemuksensa lisäksi Putellas on ollut sekä maajoukkueessa että seurajoukkueessaan tehoja tuonut pelaaja. Päättyneellä sarjakaudella Putellas keräsi FC Barcelonan riveissä 26 ottelussa tililleen 18 maalia ja 15 syöttöä. Espanjan väreissä hän on ennen kaikkea rakentanut peliä.

Asiantuntija Saari muistuttaa, että Putellas on pelannut kaikissa Espanjan otteluissa vuoden 2020 alusta alkaen.

– Putellas on kuitenkin joukkueessaan johtaja ja pelin moottori. Hän on iso hahmo joukkueen sisällä. Hänen loukkaantumisensa on valtava menetys, jota tietyllä tapaa korostaa se, että loukkaantuminen tuli näin lähellä avausottelua.