Sydney McLaughlin, 22, kasvoi Tampereen mainoskasvosta maailmanennätyksiä murskaavaksi supertähdeksi – suhtautuu poikkeuksellisesti sosiaaliseen mediaan

– Mitä mitä sanoin? Hän on vain niin hyvä. Hän on vain niin hyvä!

Mainoskasvona Tampereella

Vaihtamalla paranee

Absoluuttiselle huipulle pääseminen on usein hiomista. McLaughlin on tehnyt sopivissa väleissä aina oikeita ratkaisuja.

– On aina rohkeaa vaihtaa valmentajaa. Tuntuu, että nykyään ei olla enää niin valmentajauskollisia. Parhaassa tapauksessa se toimii. McLaughlinilla on kokemusta siitä, että hän pystyy vaihtamaan valmentajaa ja tuottamaan koko ajan tulosta.

Some kiinni

Sosiaalisella medialla on myös varjopuolensa. McLaughlin on kertonut hiljentävänsä sosiaalisen median kanavat useita viikkoa ennen jokaista kisaansa.

– Kun ympärilläsi on paljon ulkopuolisia ääniä, se voi varmasti muuttaa sitä, mitä sinulla on meneillään sisäisesti, McLaughlin on kertonut New York Postin mukaan.