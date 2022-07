Miksi Suomi onnistui täysin puskista 48 sekunnissa mestarisuosikkia vastaan? Nämä videot perkaavat EM-avauksen, jossa murheenkryynikin nousi taas esiin

– Heidän pitää selkeyttää sitä tapaa, millä he haluavat toimia. Heidän pitää huolehtia, että linjojen väliin jää mahdollisimman vähän tilaa ja vastahyökkäyksissä valintojen pitää olla selkeämpiä. Lisäksi sekä syöttöjen että syöttöjä vastaanottavien pelaajien liikkeiden on oltava laadukkaampia. Espanjaa vastaan vastaprässin purkaminen jäi niukaksi juuri huonojen syöttöjen sekä tukiliikkeiden puuttumisen vuoksi. Sitä on keinolla millä hyvänsä parannettava, hän ynnää.