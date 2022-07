Essi Sainion, 35, unelma toteutui monen vastoinkäymisen jälkeen – kertoo nyt uskomattomasta hetkestä Helmareiden sensaatiomaisen maalin jälkeen

Anna Westerlund lähettää pallon pitkänä kohti Linda Sällströmiä . Suomen maajoukkuejalkapallon kaikkien aikojen kovin maalintekijä nappaa pallon haltuunsa ja karkaa puolustajilta. Viimeistely on varmaa. Suomi on juuri shokeerannut yhtä jalkapallon EM-kisojen mestarisuosikeista Espanjaa vain 48 sekunnin pelin jälkeen.

Sainio riehaantui joukkuekavereiden kanssa täysin puskista tulleesta osumasta. Maalin syntyessä Sainio huusi katsomoon: "Come on!"

– Useammat onnen kyyneleet ja todella isot tunteen purkaukset on tullut käytyä läpi. Meille on näytetty videoita siitä, kuinka moni ihminen tukee meitä ja lähettää terveisiä. Minut valtaa sellainen äärimmäinen lämpö ja kiitollisuus siitä, että saan olla tässä mukana. Tuki on niin vahvaa, että se herkistää todella paljon. Sellaisiakin tunteita on.