Portugalissa 40 astetta lämmintä, metsäpalovaara estää suunnistuksen nuorten MM-kisojen normaalin läpiviennin – Suomen valmentaja avaa terveysriskejä

Suunnistuksen nuorten MM-kilpailujen on määrä alkaa maanantaina Portugalissa. Perjantaina maahan asetettiin viikon mittainen metsässäliikkumiskielto, joka estää MM-kisojen normaalin läpiviennin.

Kovan kuumuuden ja kuivuuden vuoksi Portugalissa esiintyy metsäpaloja ja riski niiden leviämiseen on suuri. Päivisin lämpötila nousee 40 asteeseen.

Nuorten maajoukkueen vastuuvalmentaja Arttu Syrjäläinen kertoi Yle Urheilulle, ettei kisa-alueella Aguiar da Beiran seudulla Pohjois-Portugalissa ole tällä hetkellä välitöntä vaaraa. Riski metsäpaloille on kuitenkin koko ajan olemassa.

– Metsässäliikkumiskielto on annettu hallinnon puolesta koko Portugalin laajuisesti, joten järjestäjillä ei jäänyt siinä mielessä mitään vaihtoehtoja, vaikka täällä oltiin valmistauduttu pitämään kisat yhteistyössä poliisin ja palokunnan kanssa.

Sprinttiviesti ensimmäistä kertaa ohjelmaan

MM-kilpailuiden on määrä alkaa maanantaina henkilökohtaisella kaupunkisprintillä. Sunnuntaiaamuna järjestäjät ilmoittivat, että peruuntuneiden metsämatkojen sijaan Portugalin kisoissa käydään poikkeuksellisesti nuorten ensimmäinen MM-sprinttiviesti.

– Siinä mielessä tilanne on tosi mielenkiintoinen ja on hienoa, että he pystyvät lyhyellä varoitusajalla järjestämään kertomansa uuden kilpailun.