Siipirikkoisilla Helmareilla on tänään iso peli jalkapallon EM-kisoissa – lue tästä tärpit, maailman kallein pelaaja asettaa ison haasteen

Onko Tanskan puolustus yksi Suomen iskun paikka?

Avausottelun tappiosta huolimatta Tanskan puolustuspeli on ollut vahvaa. MM-karsinnoissa joukkue on tehnyt peräti 35 maalia, mutta päästänyt vain yhden osuman. Hyvät otteet on jo palkittu MM-kisapaikalla, jonka on saavuttanut Euroopassa toistaiseksi vain neljä maata.