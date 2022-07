Kaikkien aikojen nöyryytys Norjalle! Englanti piti historialliset maalitalkoot jalkapallon EM-kisoissa – "Silkkaa kauhuelokuvaa"

– Tämä on ollut pelkkä tytöt vastaan aikuiset naiset -kamppailu. Tätä on kamalaa katsoa, totesi (siirryt toiseen palveluun) NRK:n ottelulähetyksen asiantuntijakommentaattori Carl-Erik Torp .

"Tälle ei ole tekosyitä"

– Aikamoinen hämmennys on omassa mielessäni. Englanti oli erinomainen erityisesti ensimmäisellä jaksolla. Varsinkin heidän laitapelaajiensa yksilötaidot, ohituskyky, räjähtävyys ja nopeus olivat erinomaisia. Lisäksi heidän kliininen viimeistelynsä oli yksi monista asioista, joilla he rakensivat maalinsa, jotka pääasiassa tulivat juuri noiden laitojen kautta, Ylen studioasiantuntija Marianne Miettinen totesi heti ottelun päätyttyä.

– En silti itse millään suostu uskomaan, että Norja on näin paljon heikompi joukkue. He varmasti pystyvät tajuamaan, että tämä peli päättyi nyt näin ja he pelaavat vielä isoista asioista Itävaltaa vastaan, Miettinen päätti.