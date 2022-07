Helmareiden tarkkailijan kritiikistä nousi kohu Tanskassa – asiantuntija tyrmäsi puheet ylimielisyydestä ennen suurten panosten peliä

Suomi kohtaa Tanskan jalkapallon EM-kisoissa tiistaina kello 19 alkaen. Lähetys alkaa TV2:ssa ja Yle Areenassa 18.15 sekä Yle Puheella kello 18.30. Kisapelit, taustatarinat, uutiset ja kohokohdat löydät Ylen kisasivuilta.

Helmareiden tarkkailijan Kimmo Lipposen sanat ovat nousseet suureksi puheenaiheeksi Tanskassa ennen Suomen ja Tanskan kamppailua.

Lipponen kertoi Tanska-ottelun alla Ylelle, että Tanskan pelaaminen on ollut ennalta arvattavaa.

– Tanska on pelannut kaikki harjoitusottelut samalla ryhmityksellä ja samalla pelitavalla, Lipponen sanoi.

Ainoaksi arvoitukseksi Lipponen totesi Tanskan pelaajiston suuren vaihtuvuuden. Tähtipelaaja Pernille Harder tuli myöhään joukkueen mukaan. Nadia Nadim oli puolestaan yhdeksän kuukautta sivussa loukkaantumisen takia.

Avausottelussa Tanska taipui Saksalle peräti 0–4.

– Pelillisesti Tanska on ollut ennalta arvattava pois lukien Saksa-ottelu, kun he olivat jyrän alla. He selvästi silloin keksivät uutta, mutta en usko, että tulee mitään taikatemppuja, Lipponen sanoi.

Toisena nostona Lipponen puhui siitä, kuinka Tanskalla on ollut prässipelaamisessaan kommunikaatiossa ongelmia. Lipponen uskoo, että Suomi voi iskeä siihen ja tiloja voi aueta.

Haastattelun kolmanteen pointtiin Tanskassa on eritoten tartuttu.

– Tanskan joukkueella on ollut pikkuisen ylimielisyyttä omassa päässä. Heille saattaa tulla pahoja pallonmenetyksiä, Lipponen totesi.

– Suomi on jotakuinkin samanlainen kuin Tanska, mutta erona on Pernille Harder. Hän on poikkeuksellinen jalkapalloilija fyysisesti ja teknisesti. Saksa otti esimerkiksi kahdella ja kolmella pelaajalla häntä ja suhteellisen fyysisesti. Harder ei ole mikään jumala. Kuolevaisia on kaikki. Sitten on myös Nadia Nadim, joka on todella hyvä, mutta pitkä loukkaantuminen on alla.

Pernille Hader on maailman kallein naisjalkapalloilija. Kuva: DeFodi Images via Getty Images

Tanskan yleisradioyhtiön DR:n jalkapalloasiantuntija Arnela Muminovic ei täysin ymmärtänyt Lipposen puheita Tanskan pelaajien ylimielisyydestä.

Muminovic on omien sanojensa mukaan nähnyt Tanskan pelissä hermostuneisuutta ja epäröimistä, mutta ei ylimielisyyttä.

Muminovic ei ole myöskään sitä mieltä, että Tanska vähennettynä Harderilla olisi yhtä hyvä joukkue kuin Suomi.

– Tanska ei ollut hyvä Saksaa vastaan. Joukkue ei näyttänyt sellaiselta, joka kuuluisi EM-kisoihin. Mutta Tanska ei ollut tasollaan, ottelussa, Muminovic toteaa.

– Suomi on todellakin maajoukkue, joka on kehittymässä, mutta Tanska vähennettynä Hardelilla ja Suomi olisivat yhtä hyviä paperilla, se on aika kärjistys. Tanskalla on enemmän pelaajia isommissa seuroissa ja Tanskalla on suurempi potentiaali kuin Suomella.

Tanskan päävalmentaja Lars Söndergaard ei lähtenyt kommentoimaan Lipposen puheita Tanskan yleisradioyhtiö DR:lle.

– Meillä on oma mielipiteemme pelaamisestamme. Sen haluamme myös näyttää, Söndergaard sanoi.

Tanska ei päässyt kolme vuotta sitten MM-kisoihin, mutta ylsi nyt EM-kisoihin mainioilla otteilla. Tanska on myös yksi neljästä Euroopan maasta, joka on jo nyt varmistanut paikkansa ensi vuoden MM-kisoihin.

Fifa-rankingissa Tanska on 15:s, Suomi 29:s.

Illan ottelussa sekä Suomella että Tanskalla on lähes pakkovoiton paikka jatkopaikkahaaveiden kannalta.

