Selvitimme USA:n myyttisen yleisurheilukaupungin salaisuutta, johon liittyy myös Lasse Virén – paikan päällä odotti hämmentävä kokemus juuri ennen MM-kisoja

– Tämä on yliopistokaupunki, mikä tekee siitä eläväisen. Täällä asuu paljon nuoria opiskelijoita. Kaupunki on maailmankuulu yleisurheilusta, mikä on siistiä. Yliopistolla on tärkeä rooli paikallisen urheilun rahoittajana, Irene Fine kertoo.