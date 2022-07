Helmareiden vaihtopelaajat harmissaan tilanteestaan – "Siihen, ketkä pelaavat avauksessa, ei voi kauheasti vaikuttaa"

Helmareiden avauskokoonpano on jo muutaman vuoden ajan ollut varsin vakiintunut. Asia nousi pinnalle taas EM-kisoissa, kun Suomi hävisi Tanskalle 0–1. Suomi teki ottelussa vain kaksi pelaavaihtoa, kun niitä saisi tehdä viisi.

Danielsson on pelannut EM-turnauksen kahdessa ottelussa yhteensä 13 minuuttia, josta seitsemän on ollut lisäaikaa.

Sarjajoukkueessa onnistumisia, maajoukkueessa aika kortilla

Kaikki kolme pelaavat Ruotsin pääsarjassa Damallsvenskanissa. Danielsson AIK:ssa, Kollanen Örebrossa ja Ahtinen Linköpingissä. Kollanen on sarjan suomalaisten välisen syöttöpörssin ykkönen, kun taas Ahtinen valittiin kevätkauden tähdistöjoukkueeseen.

Ahtinen on pelannut kisoissa 26 minuuttia, Kollanen ei minuuttiakaan. Kollasen mukaan vaihtopelaajien pieni rooli ei kuitenkaan vaikuta negatiivisesti joukkuehenkeen.

– Kyllä ne 11 ovat pelanneet hyvin, ja he pelaavat paljon yhdessä. Siksi he osaavat myös pelata parhaiten yhdessä, ei sitä voi kieltää. He ovat olleet hyvä joukkue meille, Kollanen toteaa sovittelevasti.